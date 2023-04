Outdoor, cultura e cibo a Copenaghen

Copenaghen è stata designata Capitale Mondiale dell'Architettura 2023 dall'Unesco e durante la primavera sono previsti diversi eventi e iniziative per celebrare questa città a misura d'uomo che è anche un museo a cielo aperto di design e architettura. La vecchia area portuale industriale è stata infatti riconvertita a quartiere sostenibile, con architetture straordinarie e spazi urbani vivibili, sede di diversi studi di design, molto frequentata dai cittadini che amano bagnarsi nelle acque pulite del porto tutto l'anno. La gastronomia locale si può sperimentare nei vari quartieri della città, da girare in bicicletta come farebbe un vero danese. Da non trascurare una visita al parco Tivoli, che quest'anno festeggia il 180° anniversario. Tra le attrazioni della città, visitata annualmente da oltre 4 milioni di persone, il palazzo della Regina, costituito da quattro edifici indipendenti in stile rococò, Strøget, la via pedonale dello shopping, la vista della città dai canali e Rosenborg, un castello rinascimentale costruito 400 anni fa. Così come è imperdibile la visita alla Sirenetta, la statua in bronzo costruita sull’acqua vicino al porto, è consigliabile anche assaggiare lo smørrebrød, un panino aperto che rappresenta un classico della gastronomia danese

