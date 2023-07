Outlet e centri commerciali proseguono la corsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli ultimi dati sull’andamento dei centri outlet smentiscono le cassandre che prevedevano tempi ancora bui per questa categoria di investimento. A diffonderli Neinver, con riferimento al proprio portafoglio. La crescita delle vendite è a due cifre nel primo semestre dell'anno : le vendite hanno raggiunto i 690 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo nel 2022, dicono dalla società. Anche il numero di visitatori è in rialzo, raggiungendo quasi i 33 milioni (+12%) nella sola prima metà dell’anno.

Neinver, gestore di outlet leader in Spagna e Polonia e secondo più grande in Europa, presente in Italia con Castel Guelfo e Vicolungo The Style Outlets, ha registrato dunque una crescita a due cifre nei centri in portafoglio nel primo semestre dell'anno. E i numeri sono positivi anche per l’Italia.

I risultati di Neinver

Considerando solo i risultati dei centri outlet, le vendite dei brand presenti nei centri sono aumentate del 17% rispetto al 2022, registrando andamenti mensili record e superando i livelli dello scorso anno in tutti i Paesi. Paesi Bassi e Germania (+26%), dove le restrizioni sanitarie erano ancora in vigore nel primo trimestre del 2022, sono in testa alla classifica, seguiti da Polonia (+19%) e Spagna (+17%). Bene anche Francia (+13%) e Italia (+13%), dove i due centri italiani hanno totalizzato anche una crescita media delle visite pari all’11 per cento.

Amsterdam The Style Outlets e Viladecans The Style Outlets, invece, si distinguono come i centri in più rapida crescita, con vendite in aumento rispettivamente di oltre il 30% e del 20 per cento.

La tendenza al rialzo registrata fino ad oggi conferma che la crescita record che ha caratterizzato lo scorso anno continua a ritmo sostenuto, con uno slancio positivo che si prevede proseguirà per tutta la seconda metà dell’anno. Gli ottimi risultati sono guidati dalla crescente domanda da parte dei consumatori per l’offerta degli outlet – che unisce top brand, prezzi contenuti e un’esperienza coinvolgente – e riflettono anche il successo del modello di business dell’azienda. «Un modello che si basa sui principi di flessibilità, brand-alignment, oltre che su una gestione proattiva e strutturata per massimizzare le performance dei retailer e offrire ottime opportunità di crescita», dicono dalla società.