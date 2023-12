Outlet di Noventa, fatturato in crescita del 12%

Daniela Bricola General Manager McArthurGlen

Le presenze

Nonostante le sfide al turismo internazionale, fra emergenza pandemica e situazione geopolitica, secondo i dati Noventa di Piave Designer Outlet ha registrato una moderata contrazione dei visitatori internazionali la cui presenza si avvicina sempre più ai livelli pre Covid con un’incidenza pari al 40% sul fatturato totale del centro. In questo contesto, l’attrattività turistica del centro si è dimostrata comunque elevata. La penetrazione dell’Outlet, infatti, è aumentata significativamente: ogni cento turisti internazionali che pernottano in Veneto, oltre 6 scelgono di visitare il Centro di Noventa. Se si considera solo il territorio locale, i visitatori al Centro sono quasi l’11% dei turisti dei territori di riferimento.

Rimane significativa la presenza di turisti provenienti dai Paesi limitrofi come Slovenia e Croazia, ma si conferma anche quella di visitatori provenienti da Germania, Austria e Regno Unito. Il market mix turistico all’interno dei Centri McArthurGlen nel corso degli ultimi due anni è radicalmente cambiato: si è provveduto al consolidamento dei mercati nel Sud Est asiatico e all’apertura di nuove connessioni in India, Medio Oriente, USA e in molti paesi emergenti del Sud ed Est del Mediterraneo. Incoraggianti risultati arrivano anche dal piano straordinario di attività e investimenti portato avanti per riattivare le connessioni con il mercato cinese, di fondamentale importanza strategica.

La sostenibilità

È questo il tema sul quale McArthurGlen, tramite il programma Evolve, articolato in aree specifiche di intervento, sta investendo per trasformarsi in una realtà sempre più sostenibile con un approccio basato su tre pilastri: minimizzazione dell’impatto negativo sul pianeta, ottimizzazione dell’impatto positivo sulle comunità e integrazione della sostenibilità in tutti gli aspetti dell’attività aziendale

Gruppo McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 685.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l’azienda gestisce 25 designer outlet in 8 Paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5 miliardi di euro.