Outlook più cauto per la partecipata tedesca di Mfe, Prosiebensat soffre a Francoforte

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Prosiebensat scende in Borsa a Francoforte dopo aver presentato i risultati del secondo trimestre e aver mostrato più cautela sui numeri di fine anno.

Ricavi +1% II trimestre, ma aggiusta stima su ricavi e margini



La partecipata di Mfe-Mediaforeurope ha registrato ricavi in aumento dell'1% nel periodo aprile-giugno a 1,055 miliardi di euro con un margine operativo lordo adjusted stabile a 166 milioni. Nell'intero semestre i ricavi hanno superato i 2 miliardi di euro con una variazione positiva dell'1%. Per il ceo Rainer Beaujean lo sviluppo dei ricavi nel trimestre dimostra che, grazie alla diversificazione delle sue attività, il gruppo è tra i più attrezzati per affrontare le situazioni di crisi rispetto a molte altre media company ed è in grado di incrementare la crescita nonostante il contesto economico difficile. Il manager ha comunque annunciato la necessità di aggiustare le previsioni sull'intero anno alla luce delle incertezze economiche nei settori di riferimento. Mentre a marzo Prosieben stimava un 2022 con un ricavi nel range 4,5-4,7 miliardi e un ebitda adjusted tra 815 e 865 milioni a parità di perimetro, ora il gruppo stima un risultato nella parte bassa di tale range a causa delle incertezze legate alla crisi russo-ucraina, alle tensioni nel mercato dell'energia e sui consumi e alla pandemia ancora in corso. Le nuove indicazioni, osserva la società, sono in linea con quanto stimato dalla maggior parte degli analisti che vede ricavi a 4,512 miliardi e un ebitda adjusted a 816 milioni. Considerando però che dall'1 luglio verrà meno il contributo delle attività statunitensi di Red Arrow Studios vendute dal gruppo, la nuova guidance è di 4,375 miliardi di euro per i ricavi (con una variazione in alto e in basso di 75 milioni) e un ebitda adjusted di 805 milioni (più o meno 25 milioni).

Poca visibilità sulla raccolta pubblicitaria



Il principale driver dei ricavi e dei margini è rappresentato dall'andamento della raccolta pubblicità su cui resta bassa visibilità per il secondo semestre viste le condizioni attuali di mercato. Secondo gli analisti di Ubs, i risultati del trimestre sono stati leggermente migliori delle previsioni, mentre la guidance più cauta era già prezzata dal mercato. Da inizio anno il titolo Prosiebensat ha perso il 40% circa. MediaForEurope detiene una quota superiore al 25% in Prosiebensat.