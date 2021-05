Oval passa sotto il controllo di Guru Capital per dare vita a una nuova neobank

3' di lettura

Dal matrimomio tra Oval Money Ltd, la società Fintech con sede nel Regno Unito ma creata da un gruppo di italiani (una quota è posseduta anche da il Gruppo Intesa San Paolo) con il broker CFD online ETX Capital, società britannica di trading online, prende forma il progetto di dare vita ad una nuova neobank in grado di gareggiare nell’arena dove operano altre challerger bank come Revolut, N26, Atom Bank, Monzo e quelle altre challerger bank che nell’ultimo bienno stanno acquistando sempre più popolarità. Protagonista di questa operarazione è Guru Capital, società indipendente di private equity.



I progetti di Guru Capital

Il progetto di Guru Capital vuole sfruttare l’alto potenziale degli operatori fintech. «Abbiamo acquistato lo scorso anno ETX Capital che e' uno dei top CFD e SpreadBetting Broker in UK, regolamentato dalla FCA e dalla CySEC e ora Oval - sottolinea Luca Merolla, managing partner di Guru Capital, società fondata nel 2019 con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza su opportunità di investimento strategico nel settore dei servizi finanziari -

In futuro, faremo ulteriori acquisizioni strategiche sia lato FinTech sia bolt-on sul trading (CFD Broker)». Inoltre, la società svizzera di private equity indipendente sta negoziando l'acquisizione del 100% delle azioni di Oval Marketplace A.V., la sede spagnola di Oval Money Ltd, da parte di un fondo associato.Queste acquisizioni sono in linea con la missione condivisa da ETX e Oval di rendere una vasta gamma di servizi e prodotti finanziari accessibile e conveniente per tutti. Tale unione aiuterà ad accelerare la crescita del business e il coinvolgimento dei clienti, supportandoli nell'impostazione di regole intelligenti per definire le loro abitudini di risparmio e gli obiettivi di investimento, effettuare pagamenti e monitorare le spese, nonché il trading sui mercati finanziari attraverso un'unica app mobile.

Oval Money versus ETX Capital

Destinataria di molteplici riconoscimenti Fintech, Oval è stata fondata tra Londra e Torino da quattro giovani imprenditori italiani. Si tratta di un'applicazione studiata per fornire in modo semplice strumenti per risparmiare e investire e conta oggi su oltre 100.000 utenti attivi attraverso il suo marketplace di prodotti finanziari, in modo automatico e su base ricorrente. Dopo aver esordito sul mercato con soluzioni di investimento a capitale protetto, partendo da una soglia di investimento molto contenuta (10 euro), ha poi lanciato certificate agganciati a titoli high tech, materie prime e più di recente al bitcoin. Quest’ultimo in particolare è un certificate ETN che segue l'andamento dell'Etf su Bitcoin di Purpose Investment.

ETX Capital ha una lunga storia. E’ stata fondata a Londra nel 1965 ha avviando l’attività di brokeraggio ma è da 15 anni che ETX è diventato uno dei principali broker online di CFD e Spread Betting finanziario, fornendo servizi di trading online principalmente ai clienti di Regno Unito e Europa con accesso a oltre 5.000 mercati tra cui azioni, indici, materie prime, Forex e criptovalute. Mentre Oval ha una forte penetrazione sul mercato italiano (circa l’80% contro un 20% circa di clientela europea) ed per il 35% sulla fascia di età tra i 30-35 anni (Millennials), ETX al contrario è fortemente focalizzata su clientela inglese.

Gli investimenti nel Fintech italiano

Gli investimenti in fintech in Italia hanno totalizzato un miliardo di euro dal 2015 a oggi: il 2020 si è comunque dimostrato il secondo anno migliore per il fintech italiano dopo il 2018 (con il round di investimento record di 46 milioni di euro di Moneyfarm) con più di 180 milioni di investimenti. Secondo la mappatura realizzata da Dealroom insieme a Fintastico, portale per la ricerca di servizi digitali finanziari, i settori che hanno saputo attrarre maggiori investimenti sono stati quello dei pagamenti, forte di 230 milioni di euro (di cui 146 raccolti da Satispay), seguito dalle fintech attive nella gestione finanziaria degli investimenti con 115 milioni (di cui 93 a Moneyfarm) e dal comparto insurtech con 120 milioni (di cui 100 a Prima.it). Se si guarda al panorama europeo, in Italia il livello degli investimenti fintech è decisamente lontano dai risultati ottenuti in Uk, Germania, Svezia e Francia. Anche se l'Italia, guardando la percentuale del totale di venture capital funding diretto a startup fintech, con i suo 20% è dietro solo a Svezia e Uk, risultando quindi nella media. Migliorano le prospettive per l’anno in corso: il fintech europeo ha raccolto nel solo primo quarter 2021 la cifra di 5 miliardi di euro, circa il doppio del record precedente per un trimestre che era stato di 2,7 miliardi di euro nel secondo trimestre 2019. Scendendo poi al caso italiano, il primo trimestre è a quota 41 milioni di euro per il fintech (contro 5 milioni dell'omologo periodo 2019 e 4,8 milioni dell'omologo periodo 2020) grazie a un round di investimento di cui si è resa protagonista Scalapay.