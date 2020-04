Ovs Kids, BluKids e Bimbo Kids, riapre l’abbigliamento per piccoli Mario Resca, presidente di Confimprese, rimarca : «Grave è la mancanza di armonizzazione tra le Regioni e tra Stato e Regioni. Ognuna fa per sé». di Enrico Netti

(Imagoeconomica)

2' di lettura

Primi passi verso quello che si preannuncia come un lento rientro alla normalità. Questa mattina sono iniziate le riaperture dei negozi specializzati nell'abbigliamento neonato e bambino tra cui quelli delle insegne Ovs Kids, BluKids e Bimbo Kids. Le prime due fanno capo a Ovs che negli ultimi due mesi di lockdown ha operato solo attraverso le piattaforme di e-commerce.

«Riaprire oggi significa offrire un servizio necessario, non un invito allo shopping fine a se stesso – spiega Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs -. Lo faremo con attenzione alle diverse indicazioni che stanno emergendo sia a livello nazionale che a livello locale, nel rispetto delle regole di volta in volta stabilite. Ci auguriamo che aprire ai bisogni dei genitori verso i loro figli possa rappresentare anche simbolicamente un primo prudente segnale di rinascita».

Da Prénatal le liste nascita aperte in negozio trovano continuità anche da remoto e possono ora essere create e gestite anche online. I beni di prima necessità per tutte le famiglie possono essere prenotati via web e poi ritirati in sicurezza tramite servizio drive-in, recandosi alle porte di molti negozi lungo lo Stivale. E per ogni cliente la consegna degli ordini effettuati online (oggi in via di potenziamento su tutti i comparti merceologici) è assolutamente gratuita in tutta Italia.



Le aperture avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto del Governo e dalle decisioni prese dalle singole Regioni, assicurando distanziamento interpersonale e scaglionamento degli accessi, garantendo ricambio d'aria, sistemi per la disinfezione delle mani, pulizia e igiene ambientale.

Tutto bene? Insomma. È di parere diverso Mario Resca, presidente di Confimprese, che rimarca : «Il commercio è sempre più penalizzato – dice – oltre che dalle nuove misure, che non permettono di organizzare lo spazio all'interno dei punti vendita per separare l'abbigliamento adulto dal kids, anche dalla mancanza di armonizzazione tra le regioni e tra Stato e Regioni. Ognuna fa per sé. Con il risultato di un caos totale per cittadini e imprese, che non sanno come orientarsi nella giungla di divieti e permessi. Ordine e contrordine creano disordine».