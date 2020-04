Ovs, Natuzzi, Electrolux: così le aziende cominciano a riaprire Tra regole e date in via di definizione e costi in crescita per assicurare il rispetto dei protocolli ecco tre casi aziendali verso una nuova normalità di Marta Casadei, Michela Finizio e Valentina Melis

Nero su bianco le formule sono spesso ricorrenti, i termini utilizzati sempre gli stessi: distanze interpersonali, sanificazioni, controllo della temperatura, diminuzione dei contatti, dispositivi individuali di protezione. I protocolli sanitari per la ripartenza, però, assumono tutt’altra faccia quando a descriverli sono le aziende nelle quali verranno adottati concretamente. Come ci hanno raccontato tre realtà diverse tra loro: Ovs, Natuzzi ed Electrolux.

Beraldo (Ovs): « Già riaperti alcuni negozi: regole applicabili, costi alti»

«Abbiamo riaperto 300 negozi Ovs Kids e 200 negozi full format compartimentati, limitando l'accesso all'area bambino. Lo abbiamo fatto per fornire un servizio. Un servizio molto costoso, certo». A parlare è Stefano Beraldo, ceo di Ovs: «Applicare le regole è meno complicato del previsto - continua -: per esempio, noi abbiamo stabilito ingressi contingentati - fino a 60/70 persone, compreso lo staff, per 1.000 mq - sotto stretto controllo degli store manager che hanno accesso a strumenti che contano gli ingressi».

Poi c'è il tema sanificazioni: «Ne effettuiamo una radicale prima della riapertura, poi ci sono quelle periodiche e le pulizie quotidiane. Forniamo gel disinfettanti, mascherine ai dipendenti e anche ai clienti che non le hanno», continua Beraldo. Uno dei nodi chiave per i negozi di abbigliamento è quello della prova: «Non riapriremo i camerini se non informazioni sul virus e la sua permanenza sui tessuti». Le visite di organi ispettivi ricevute fino a ora si sono concluse in modo positivo: «Ci hanno fatto l'in bocca al lupo, perché hanno capito quant'è critica la situazione in generale», chiosa il ceo di Ovs.

Natuzzi: «Il banco di prova dei protocolli? L’azienda a pieno regime»

Natuzzi, gruppo pugliese che gestisce tutta la filiera (dalla concia alla vendita al cliente finale) della produzione di imbottiti, ha siglato il 17 aprile un protocollo con le rappresentanze sindacali. « Il vero banco di prova per questo tipo di regole non sarà l'ipotetico avvio del 4 maggio, con la domanda ancora ferma o comunque ridotta, ma quando l'azienda tornerà a lavorare a pieno ritmo», dice Michele Onorato, direttore risorse umane e organizzazione di Natuzzi. Per ora il gruppo (che nell'emergenza sta realizzando mascherine) ha riaperto solo la produzione di prototipi per i mercati asiatici, ha parte dei dipendenti in smart working e fruisce di alcuni ammortizzatori sociali previsti dal Governo.

Tutto è pronto per la ripresa, che però porterà con sé nuovi costi: «Dovremo rivedere i contratti di appalto con le società di pulizia: prima la sanificazione era trimestrale. E poi ci sono costi nuovi: mascherine, disinfettanti», dice Onorato. Il timore è quello di un gap rispetto a concorrenti di altri Paesi che non avranno limitazioni o non saranno costretti a investire in misure di sicurezza: «Il cliente non aspetta, al massimo ordina altrove».