Ovs premiata dopo buone previsioni per il quarto trimestre e dividendo straordinario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ovs iin luce dopo i dati del terzo trimestre chiuso a ottobre, in linea con le attese del mercato e soprattutto dopo le buone previsioni per il quarto trimestre e la decisione di distribuire un dividendo straordinario e il riacquisto di azioni proprie Il titolo sale del 4,93% a 2,128 euro dopo aver toccato un massimo a 2,17 euro. Nei tre mesi le vendite nette sono state pari a 367,6 mln euro con un calo del 3,5% tendenziale: «Nelle quattro settimane da metà settembre a metà ottobre - spiega la nota - il calo è stato molto rilevante a causa di temperature di oltre il 15% superiori rispetto a quelle dello scorso anno». I nove mesi si sono chiusi con vendite in crescita dell'1,4% a 1,1 mld di euro (+1,4%), «trend significativamente migliore rispetto a quello del mercato dell'abbigliamento che, anche a causa delle avverse condizioni meteo, nello stesso periodo ha registrato una contrazione pari al 2,8%», dice la nota.

La quota di mercato di Ovs sale al 9,6%. L'ebitda rettificato è a 121,5 mln, pari all'11% sulle vendite, mentre il risultato ante imposte rettificato è a 60 mln euro. Nei tre mesi l'ebitda adjustes è stato pari a 35,1 mln, in calo del 16% annuo. «Volumi inferiori e scorte più elevate (che dovrebbero normalizzarsi nel 2024 data l’elevata qualità dei prodotti invenduti) hanno comportato un assorbimento di cassa di circa 75 milioni di euro nel periodo prima dei dividendi e del buyback», sottolineano gli analisti di Intermonte (che sul titolo ha un giudizio neutral con target price a 2,50 euro), con conseguente pfn a 275,4 mln.

La società sottolinea però il positivo andamento delle vendite iniziato a metà ottobre con la normalizzazione del clima e prevede per il quarto trimestre risultati in crescita con un ebitda - per l’intero esercizio - in leggero miglioramento rispetto al 2022. Già a novembre l’ebitda dei dieci mesi è in linea con quello del 2022. «Alla luce dei kpi ottenuti e del fatto che i mercati finanziari non apprezzano appieno il gruppo Ovs», dice la nota, la società ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti un dividendo straordinario di 0,03 euro (pari a un rendimento di circa l'1,5% rispetto alla chiusura di ieri) con un ammontare totale di 8,7 mln. Inoltre verrà proposta la prosecuzione del riacquisto di azioni proprie fino al 20% del capitale sociale (ad oggi le azioni detenute rappresentano il 9,961% del capitale sociale). Per gli analisti di Banca Akros, la società sta mostrando «una forte resilienza nonostante le avverse condizioni metero ed è proattiva nel favorire il ritorno di liquidità agli azionisti. Tutti catalizzatori positivi, a nostro parere». Akrso conferma il rating buy con target price a 3,40 euro.