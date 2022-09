Ovs, primo semestre in crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Primo semestre con ricavi e redditività in miglioramento per Ovs rispetto all’anno precedente. E per l’intero esercizio le stime sono di «significativo miglioramento». Le vendite nette si sono attestate a 705,8 milioni di euro, in aumento del 17,8% rispetto allo stesso periodo del 2021 e dell’8,5% rispetto al primo semestre del 2019. Il margine operativo lordo (Ebitda) rettificato ha raggiunto gli 82,3 milioni di euro, in crescita di 22,2 milioni rispetto al 2021 e di 19,8 milioni rispetto al 2019, mentre EBITDA margin è stato pari al 11,7%, quando era il 10% nel 2021 e il 9,6% nel 2019. Infine risultato netto rettificato del semestre è salito a 31,9 milioni dai 13 milioni del primo trimestre 2021 e ai 16,8 milioni nel H1 2019.

«La performance del primo semestre è stata ottima, grazie ad una crescita delle vendite e della marginalità che porta il semestre ai valori più alti mai registrati finora» commenta l’amministratore delegato, Stefano Beraldo, che aggiunge: «Le vendite sono aumentate del 17,8% rispetto al medesimo periodo del 2021 e, cosa ancora più rilevante, dell'8,5% rispetto al primo semestre del 2019, periodo pre-pandemia. Tale crescita ha riguardato tutti i nostri marchi ed è avvenuta grazie a maggiori vendite a parità, +11% rispetto al 2021 e +4% rispetto al 2019, nonché allo sviluppo del network, con l'apertura di diversi negozi sia diretti che in franchising, specialmente a marchio Upim».

Nel solo secondo trimestre le vendite nette sono state pari a 405,9 milioni, in miglioramento del 9,8% rispetto al 2021 e del 21,9% rispetto al 2019.

«L'incremento delle vendite e, di conseguenza del gross margin, ha più che compensato i maggiori costi di negozio e di trasporto, fortemente impattati dall'andamento dei costi energetici, consentendo una robusta crescita dell'Ebitda» sottolinea Beraldo, proseguendo poi: «I flussi di cassa, che rispecchiano la stagionalità tipica del nostro business, sono migliorativi rispetto al periodo pre-covid». A fine luglio la posizione finanziaria netta rettificata era pari a 228,7 milioni, in miglioramento rispetto ai 318,2 milioni del 31 luglio 2021 e ai 413,6 milioni del 31 luglio 2019. La società nel semestre ha distribuito dividendi e acquistato azioni proprie per un totale di 23,2 milioni. Il consiglio di amministrazione, in esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie rilasciata dall'assemblea in data 31 maggio 2022, ha deliberato di proseguire nell'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie per un importo fino ad ulteriori 20 milioni di euro.

Guardando al semestre in corso il ceo ha precisato: «nonostante il perdurare dei fattori esogeni che influiranno negativamente sulla propensione ai consumi, prevediamo che, come avvenuto nel semestre appena concluso, il nostro posizionamento ci consentirà di beneficiare della preferenza di nuove fasce di clientela alla ricerca di prezzi più contenuti, con positivi effetti sulle nostre vendite. Il buon avvio della stagione autunnale sta avvalorando questo scenario. Grazie alla solidità della nostra supply-chain gli ordini della merce autunno-inverno 22 e primavera-estate 23 sono già stati finalizzati a un cambio euro-dollaro migliore di quello attuale, inoltre sono stati sottoscritti contratti triennali con i principali trasportatori marittimi a tariffe significativamente inferiori ai prezzi spot, ed è stato infine bloccato il prezzo dell’energia per circa il 50% del fabbisogno dell’anno. Le numerose azioni mitigatrici e di hedging assorbiranno così buona parte dell’inerziale aumento dei costi. Alla luce di queste considerazioni e delle performance fino ad oggi registrate, prevediamo risultati full-year in significativo miglioramento rispetto al precedente esercizio».