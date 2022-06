Ovs, ritorno alle origini: acquisizione del 100% di Coin

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ovs fa i conti con la sua storia e torna dove tutto è iniziato preparandosi a rilevare Coin, catena che oggi vale vendite sotto insegna per circa 400 milioni e un network di 37 negozi «full format» nei principali centri cittadini italiani, oltre a 100 negozi a insegna Coincasa. La società guidata dall’amministratore delegato Stefano Beraldo annuncia di avere sottoscritto una lettera di intenti con gli azionisti di Coin che le dà diritto di avviare e condurre in esclusiva una fase di due diligence finalizzata a condurre in porto un’eventuale acquisizione del 100% del capitale di Coin entro novembre.

Nel dettaglio, la lettera di intenti prevede che Ovs abbia «il diritto di avviare e condurre in esclusiva una fase di due diligence, nel corso della quale il consiglio di amministrazione si avvarrà di consulenti esterni, con l’obiettivo di addivenire - in caso di esito soddisfacente per Ovs e di ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni - al perfezionamento dell’acquisizione entro la fine di novembre 2022»

L’operazione che segna in un certo senso un ritorno alle origini, dal momento che Ovs (in origine Magazzini Oviesse) nasce negli anni Settanta proprio come divisione di Coin. In quegli anni è già entrata in azienda la terza generazione Coin, con Piergiorgio e Vittorio. Oviesse è erede della piccola catena Coinette che portava in periferia gli articoli invenduti del grande marchio. Piergiorgio prende in mano l’azienda e la guida per 25 anni, dal 1974 al 1999. Ma iniziano anche i primi contrasti familiari e persino una battaglia giudiziaria fino alla quotazione in Borsa a Milano. Nel 2005 il fondo di private equity Pai Partners rileva la maggioranza, la famiglia esce completamente dal capitale del gruppo e viene nominato Stefano Beraldo amministratore delegato. Nel 2011 Pai Partners cede a BC Partners, che procede al delisting. Nel 2015 viene quota la sola Ovs spa in Borsa e il fondo esce progressivamente completamente dal capitale della società che oggi è una vera public company (singolo maggior azionista la Tip di Giovanni Tamburi con circa il 25%). Nel 2018 BC Partners cede anche Coin a Centenary, costituita da un gruppo di manager e di investitori prevalentemente veneti, fra i quali con una piccola quota anche lo stesso Stefano Beraldo (e per questa ragione il progetto di acquisizione ricade nella disciplina delle operazioni con parti correlate). Oggi Coin è la catena di department store più diffusa in Italia. Ovs invece conta oltre 2mila negozi in Italia e all’estero e nel 2021 ha registrato vendite pari a 1,359 miliardi di euro e un ebitda di 147,2 milioni.