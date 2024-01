Oxfam: in dieci anni il primo «trilionario». Disparità in aumento anche in Italia

Italia: salario minimo e lotta all’evasione

In Italia, nel 2022, circa 5,6 milioni di individui erano in condizioni di povertà assoluta, in crescita dal 9,1 al 9,7% della popolazione complessiva. Sono soggetti che non dispongono «di risorse mensili sufficienti ad acquistare un paniere di beni e servizi essenziali per vivere in condizioni dignitose». I nuclei familiari in queste condizioni sono aumentati dal 7,7 all’8,3% nel 2022, a 2 milioni e 180mila famiglie. «L’aumento della povertà assoluta è attribuibile in larga parte all’impennata dell’inflazione e ai suoi impatti più incisivi sulle famiglie a bassa spesa rispetto a quelle benestanti», ha detto Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia economica di Oxfam Italia.

Nel 2023, la situazione rischia di peggiorare, a causa del rallentamento dell’economia e della minore capacità delle famiglie di fare affidamento sui propri risparmi.

Per l’Italia, Oxfam raccomanda di «ripensare profondamente» le misure per l’inclusione sociale e lavorativa introdotte nel 2023, riabbracciando l’approccio universalistico che garantisce a chiunque si trovi in difficoltà la possibilità di accedere a uno schema di reddito minimo. Andrebbe quindi introdotto «un salario minimo legale, indicizzato all’inflazione». Oxfam si spinge fino a suggerire la «drastica riduzione delle forme contrattuali a tempo determinato, ricorrendo a poche e stringenti causali».



Oxfam raccomanda inoltre di «riconsiderare il rafforzamento della funzione redistributiva della leva fiscale, favorire una generale ricomposizione del prelievo, con spostamento della tassazione dal lavoro su profitti, interessi, rendite finanziarie, e tutelare l’equità orizzontale del sistema impositivo».

Un’imposta progressiva sui grandi patrimoni, in Italia rivolta al solo 0,1% più ricco della popolazione con un patrimonio netto individuale sopra i 5,4 milioni di euro, porterebbe a un gettito potenziale stimato tra 13,2 e 15,7 miliardi di euro all’anno, stima Oxfam. Il rapporto invita poi a evitare condoni fiscali e a combattere l’evasione.