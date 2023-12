«P é r o porta l’artigianalità dell’intera India nel mondo»

Credo che se agli artigiani viene e verrà riconosciuto il valore del loro lavoro, socialmente ed economicamente, in modo che possano vivere in tranquillità, ci assicureremo la nascita e crescita di nuove generazioni di artigiani. Se i più giovani che già stanno facendo esperienza di questi lavori capiscono di poter garantire a sé stessi e alle loro famiglie una buona qualità di vita, proseguiranno con orgoglio e fiducia in quello che fanno e che sono. Personalmente non sono preoccupata, basandomi sulla mia esperienza: gli artigiani con i quali lavoriamo sono felici di poter garantire un futuro a saperi che si tramandano da tantissimi anni e sono altrettanto contenti di far parte di una rete di persone che si apprezzano e aiutano a vicenda, che dipendono le une dalle altre in senso positivo, perché imparano e scoprono continuamente nuovi modi di creare bellezza.

In tempi recenti grandi maison, penso in particolare a Dior grazie alla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, hanno reso omaggio all’artigianalità indiana. Ne è

felice o la considera appropriazione culturale?

Ne sono felice e orgogliosa! Se grandi brand internazionali studiano e lavorano con l’India e i suoi artigiani è un segnale positivo e se gli artigiani indiani ricevono questo “attestato” di risonanza mondiale avranno sempre più fiducia in sé stessi e saranno sempre più motivati a coltivare il loro know how, considerandolo un patrimonio da tutelare e passare alle nuove generazioni.

All’inizio le collezioni di abbigliamento e accessori p é r o erano solo femminili, poi si sono aggiunte le linee uomo e bambino. Oggi com’è la divisione?

La parte donna è la più importante, ma col tempo i confini tra abbigliamento femminile e maschile, in tutto il mondo, sono diventate più sfumate e abbiamo creato anche una collezione propriamente unisex. Negli ultimi due anni la parte bambino ha avuto molto successo e abbiamo deciso di introdurre la linea p é r o Doll, che non è legata ad alcuna stagione e può essere ordinata in qualsiasi momento dell’anno. Direi quindi che la divisione attuale è 60% donna, 10% unisex, 10% uomo e 20% bambino.