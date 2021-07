P101 esce da Bipi, Renault si compra la startup del web-noleggio

2' di lettura

Exit di peso per P101. Bipi, la start up spagnola di car subscription partecipata dal gestore italiano attraverso il suo secondo veicolo P102 e Italia 500 (fondo di venture capital istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito in delega da P101) passa al gruppo Renault, che ha rilevato l’intero capitale attraverso la sua partecipata RCI Bank and services. P101 aveva guidato lo scorso marzo la seconda parte del round di serie B da 6 milioni di euro (per complessivi 16 milioni) per finanziare la...