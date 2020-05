P101 guida round di investimento in AppQuality L’operazione da 3,5 milioni di euro ha visto la partecipazione di Italian Angels for Growth, Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2.

Il venture capital P101 entra in AppQuality. La Sgr, attraverso il suo secondo veicolo P102 e ITA500 (fondo di venture capital istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito in delega da P101), guida un round di investimento da 3,5 milioni di euro nella startup, che gestisce la piattaforma italiana leader nel crowdtesting. Il round ha visto la partecipazione di Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2, già nel capitale della società insieme a Digital360.



I fondi raccolti verranno destinati, tra le altre cose, allo sviluppo di strumenti e tecnologie proprietarie in grado di rendere i servizi offerti ancora più rapidi, meno costosi e più efficaci rispetto ai metodi di testing tradizionali. Per AppQuality il focus continuerà ad essere quello di creare strumenti di “Defect Detection” e servizi per l'ottimizzazione della Customer Experience, creando un crowd di competenze sempre più profonde e aumentando il potenziale dell'intelligenza collettiva grazie a strumenti di collaboration sempre più efficaci, che si sono dimostrati particolarmente utili in questo periodo di emergenza dettata dal Coronavirus. Inoltre, aumenteranno gli investimenti per potenziare l'espansione internazionale sui mercati europei.



Fondata nel 2015 presso il Campus di Cremona del Politecnico di Milano, da Luca Manara (CEO), Edoardo Vannutelli e Filippo Renga (cofondatore degli Osservatori Digital Innovation), e cresciuta in PoliHub, incubatore certificato del Politecnico di Milano, la startup ha creato una soluzione che aiuta le aziende a realizzare servizi “Bug Free” e a ottimizzare la User Experience di app, siti web, chatbot, dispositivi Internet of Things, e-commerce, ecc. attraverso il crowdtesting. Tramite questa tecnica è infatti possibile portare gli utenti finali e i cercatori di “bug” (i bachi, cioè i difetti dei servizi) direttamente nel design, nello sviluppo e nell'evoluzione di un prodotto digitale. La società ad oggi conta una community mondiale di 14.000 tester qualificati e certificati.



AppQuality è cresciuta a ritmi sostenuti negli ultimi anni, triplicando il fatturato e il personale dal 2017 ad oggi, ampliando il mercato e portafoglio di prodotti, creando partnership con professionisti qualificati, fino ad arrivare nel 2018 ad essere leader del settore nel mercato italiano e a muovere i primi passi nel mercato internazionale. AppQuality conta tra i propri clienti oltre 100 aziende corporate del calibro di Pirelli, BMW, Bending Spoons, Unicredit, Moncler, Allianz, Enel, Vodafone, Dyson, ecc.