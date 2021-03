P101 sgr guida un nuovo round d'investimento da 6 milioni per Bipi Con l’operazione, avvenuta attraverso P102 e ITALIA 500, il round raggiunge in totale i 16,5 milioni. di R.Fi.

P101 ha guidato la seconda parte del round di serie B da 6 milioni di euro in Bipi, la start-up spagnola di car subscription. Con l’operazione, avvenuta attraverso P102 e ITALIA 500, il round raggiunge in totale i 16,5 milioni, dopo la prima parte annunciata a novembre e guidata da Adevinta Ventures con la partecipazione di Toyota AI Ventures, AtresMedia, IDC Ventures, Maniv Mobility e TA Ventures.



I fondi raccolti verranno utilizzati dalla società da un lato per accelerare la propria crescita nel mercato locale spagnolo, e dall'altro per potenziare l'espansione in Europa - il lancio sul mercato italiano è previsto per le prossime settimane - attraverso il reclutamento di nuovi talenti da affiancare ai 90 dipendenti attuali e al perfezionamento della propria tecnologia. Bipi è un marketplace di car-as-a-service con sede a Madrid, che offre abbonamenti auto mensili e all inclusive.

«Siamo fieri di sostenere Bipi. - commenta Andrea Di Camillo, founder e managing partner di P101 sgr - Hans e il suo team hanno costruito un modello di business ed un servizio che sono destinati ad accelerare la fruizione dell'automobile in modo sempre più digitale e semplice, portando grandi vantaggi sia per l'utente che per i car maker ed i fleet manager» .

«Questo interesse da parte degli investitori nei confronti di Bipi è per noi fonte di grande orgoglio – dichiara Hans Christ, co-fondatore e ceo di Bipi - Siamo felici di collaborare con P101, con cui condividiamo la stessa convinzione: gli abbonamenti digitali cambieranno in modo permanente il volto del retail automobilistico in Europa. Con i capitali e il supporto di P101 investiremo nel talento, nel prodotto e nella tecnologia, così da conquistare più velocemente nuovi mercati e dominare quelli in cui attualmente operiamo».