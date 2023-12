P3 Logistic cresce in Italia: 100mila mq di sviluppi avviati

Ascolta la versione audio dell'articolo

In tutto 105mila mq di progetti iniziati nel 2023, un’occupancy vicina al 100% e 240mila mq in lavorazione per sviluppi futuri. Continua la crescita di P3 - società del fondo GIC (il fondo sovrano d’investimento di Singapore) specializzata in investimenti a lungo termine, sviluppo, acquisizione e gestione di immobili ad uso logistico e che, globalmente, gestisce un valore di portafoglio pari a 8,5 miliardi di euro. «Nonostante il contesto economico globale complesso – ha spiegato Andrea Amoretti, managing director Italia – riteniamo l’Italia in ottima posizione per poter ancora crescere lungo un percorso di redditizio sviluppo».

A Calvenzano (Brescia) è in costruzione una struttura logistica prime. Il progetto prevede la realizzazione di un magazzino logistico di 24.606 mq frazionabili – di cui 24.111 mq ad uso magazzino - con spazi dedicati ad uffici, altezza sotto trave di 12 metri e 24 baie di carico, oltre a 74 posti auto e 16 posti camion. La location si trova in uno snodo strategico a soli 5km dall’uscita dell’A35, la Brebemi, all’altezza di Caravaggio e sarà disponibile a partire da marzo 2024.

Il sito di Calvenzano (Brescia)

I progetti già avviati

Avviata la commercializzazione anche per lo sviluppo logistico a San Pietro in Casale, nel distretto di Altedo (Bologna), dove sono iniziati i lavori di costruzione di nuovi magazzini logistici fino a 100mila mq, con consegna del I° lotto, costruzione del secondo da oltre 27mila mq, mentre si attendono i permessi di costruzione per il terzo.

Vicina all’autostrada A13 e all’Interporto di Bologna, si tratta della riqualificazione dell’area dismessa di un ex zuccherificio. Il nuovo polo logistico rappresenta anche un volano per lo sviluppo dei servizi al territorio: sono potenziati i sistemi di trasporto più sostenibili, con l’obiettivo di favorire la mobilità dolce; installate stazioni di ricarica elettrica, realizzate nuove piste ciclabili, messa a disposizione dei lavoratori del Polo logistico - ma anche di tutta la comunità – una flotta di biciclette presso la stazione. Inoltre è in corso d’attivazione una linea bus che collega la stazione ferroviaria, il centro abitato e la nuova struttura. E, ancora, il progetto prevede un programma di riforestazione urbana ad alto assorbimento di C02, l’efficienza energetica dei volumi edilizi, l’uso di pannelli fotovoltaici, sistemi idrici che utilizzano acqua piovana riciclata.

«Non solo, all’interno dell’area è stato ritrovato anche un sito archeologico – ha aggiunto Amoretti – che è stato preservato e valorizzato conciliando la sua presenza con le attività produttive e logistiche».

I progetti da avviare nel 2024

Livorno è il primo progetto per P3 in Toscana, dove all’Interporto di Collesalvetti-Guasticce è stato acquisito un terreno di 133mila mq per la realizzazione di un magazzino logistico ideale per singolo o multi-tenant, per una superficie lorda di 71mila mq. L’area è stata ceduta da Interporto Amerigo Vespucci di Livorno e dalla società Le Ninfee Srl e P3 ha già ottenuto i titoli edilizi per la realizzazione dei lavori che avranno inizio nelle prossime settimane. Come tutti i nuovi edifici, anche questo nuovo building otterrà la certificazione Breeam Excellent. Questo lotto di terreno è l’ultimo disponibile all’interno dell’Interporto di Livorno che rappresenta il più strategico polo logistico del territorio, grazie alle importanti infrastrutture pre esistenti e in programma, come la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, l’autostrada A12 (Genova-Roma) e il collegamento diretto con il Porto di Livorno(strada e ferrovia) in fase di esecuzione. Il cantiere partirà nella prima metà del 2024.

Il primo progetto greenfield in Veneto per P3 a Cittadella (Padova), dove verrà realizzato un magazzino logistico su un area totale di 160mila mq, con superficie lorda di 86.325 mq. L’obiettivo del sito, per di ampiezza e assoluta flessibilità, è attrarre una vasta gamma di tipologie di tenant, sia locali che internazionali. I lavori di costruzione inizieranno nel I trimestre 2024. Ubicato in posizione strategica – tra Verona, Padova e Treviso – il lotto consente di realizzare magazzini di grandi dimensioni, in una regione dove è nota la scarsità di terreni per la logistica.