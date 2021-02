P3 Logistic Parks raddoppia il portafoglio JLL scommette sulla logistica urbana Il bilancio 2020 degli operatori fotografa un settore in buona salute e prospettive di crescita significative, nonostante la pressione sulla domanda, l’offerta insufficiente e rendimenti migliori di altri asset ma progressivamente in calo di Laura Cavestri

Il bilancio 2020 degli operatori fotografa un settore in buona salute e prospettive di crescita significative, nonostante la pressione sulla domanda, l’offerta insufficiente e rendimenti migliori di altri asset ma progressivamente in calo

4' di lettura

Servisse una nuova conferma della “buona salute” del mercato immobiliare logistico,P3 Logistic Parks – investitore a lungo termine specializzato nella gestione e sviluppo di immobili logistici in Europa – ha concluso l’anno con due importanti acquisizioni, Maximus e Matrix, per una superficie lorda affittabile totale pari a circa 1,5 milioni di mq. In pratica, nel 2020, il portafoglio di P3 è aumentato di circa il 48%, raggiungendo i 6,5 milioni di mq.

«Durante la pandemia, il settore della logistica è stato praticamente la linfa vitale della società» ha dichiarato Jean-Luc Saporito, managing director di P3 Italy e chief development officer.

Loading...

Leggi anche Il magazzino aumenta i prezzi ma comprime i rendimenti

I progetti di P3

In Italia P3 ha perfezionato con successo diversi deal di leasing con oltre 106mila mq di nuovi contratti di locazione o rinnovi negli ultimi 12 mesi: in particolare nel magazzino di P3 Brignano, con Kuehne+Nagel per 6mila mq e con il gruppo Valsped per ulteriori 13mila mq, oltre a 27.000 mq affittati a Cablog nel Parco P3 di Sala Bolognese, nonché rinnovi di 13mila mq con il gruppo Moncler e 47mila mq con Geodis.

La pipeline in corso prevede un totale di 500mila mq di progetti chiavi in mano da portare a termine nei prossimi 2-3 anni, con particolare riferimento a Roma, con aree da sviluppare fino a 100mila mq; e Bologna, dove sono in programma due progetti di sviluppo per una superficie complessiva di 115mila mq.

«Tra i progetti di sviluppo più importanti per il 2020 spicca la consegna di 190mila mq di magazzino G+3 per Amazon a Castelguglielmo nel nord Italia – ha continuato Jean-Luc Saporito –. Abbiamo, inoltre, iniziato la costruzione di un immobile di 98mila mq nella regione di Echt nei Paesi Bassi, per il quale puntiamo al massimo livello della certificazione Breeam. Continuiamo a investire in aree brownfields, con l’acquisizione di un terreno di 40 ettari nel centro di Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca».

Negli scorsi 12 mesi P3 ha concluso lo sviluppo di circa 600mila mq per clienti nuovi e di ritorno, come ad esempio Amazon, Mercedes-Benz, TEDi, PepsiCo, DHL e InPost, continuando la propria transizione verso clienti retail ed e-commerce. Al 31 dicembre 2020, circa il 30% del portafoglio di P3 era caratterizzato da attività in tali settori.