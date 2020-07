Pa, dai ministeri ai Comuni all’Inps: in arrivo concorsi per 11mila posti L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il bando unico per 2.133 posizioni da funzionario in varie amnistrazioni. Il mega concorso ha segnato la ripartenza del reclutamento, con le amministrazioni a caccia di personale a cui affidare responsabilità. In prima fila agenzia delle Entrate, Mibact e Inps

Almeno 11mila opportunità di impiego dalla pubblica amministrazione da qui ai prossimi due anni, nel contesto di un mercato del lavoro in difficoltà. Tra emergenza Covid e lockdown - rivela l’ultima fotografia scattata dall’Istat -, da febbraio 2020 il livello di occupazione è diminuito di oltre mezzo milione di unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900 mila unità. A maggio, è cresciuto il numero di persone in cerca di lavoro (+18,9% pari a +307mila unità. È l’ultima fotografia dello stato di salute del mercato del lavoro scattata dall’Istat.

La Pa fa la sua parte. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il bando unico per 2.133 posti da funzionario in varie amministrazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 giugno. Il mega concorso - scadenza 14 luglio - ha segnato la ripartenza del reclutamento, con le amministrazioni a caccia di personale a cui affidare responsabilità.

Anni di stop al turnover

A congelare assunzioni e carriere non era stata l’emergenza Covid, che pure ha allungato di qualche mese il blocco, ma anni di stop al turnover. I paletti erano caduti solo a novembre dello scorso anno.

Intanto sono previsti pensionamenti per quasi mezzo milione di dipendenti in un triennio. Un esodo, accelerato anche dalle anticipazioni, come Quota 100. A questo punto le amministrazioni non possono evidentemente più aspettare.

I bandi di prossima pubblicazione

Consultando il sito concorsando.it si scopre che tra i bandi in arrivo c’è quello dell’agenzia delle Entrate (300 dirigenti e 2.300 unità di personale non dirigenziale; data di uscita orientativa triennio 2020/2022) e quello del Mibact (250 funzionari amministrativi; 841 profili specialistici, di cui 250 unità da reclutare a decorrere dal 2021; 100 unità per i servizi essenziali di accoglienza, assistenza al pubblico, vigilanza e protezione e conservazione dei beni culturali; 64 con profilo professionale di assistente informativo; 334 unità con profilo professionale di assistente amministrativo gestionale; 65 unità con profili specialistici e comuni, tra cui 5 dirigenti “architetti”, 4 dirigenti ‘archeologi”, 8 unità di personale “dirigenti archivisti di Stato” e 20 dirigenti amministrativi).