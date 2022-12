Pa: aumenti top da 2mila euro ai magistrati, meno di 400 euro ai dipendenti ordinari

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aumento una tantum previsto per i dipendenti pubblici dalla legge di bilancio offre i propri frutti più ricchi ai dirigenti delle Autorità indipendenti e ai magistrati. Le due categorie vedranno in media crescere la busta paga rispettivamente di 1.980 e 1.812 euro lordi, che corrispondono a 152,3 e 139,4 euro al mese. Un po’ più in giù nella classifica della generosità del bonus in valore assoluto arrivano i dirigenti di vertice della presidenza del Consiglio, che con 976,5 euro annui (75,1 euro al mese) staccano di poco i loro colleghi delle altre Pa centrali.

Per il grosso dei dipendenti pubblici aumenti da circa 30 euro

Per il grosso dei dipendenti pubblici, che sono privi di stellette dirigenziali, l’aumento determinato dal meccanismo scritto in manovra oscilla fra i 27,8 euro lordi al mese nella media dei ministeriali ai 32,6 euro degli insegnanti. Anche qui con un’eccezione importante rappresentata dalle Authority: dove per il personale non dirigente la novità della manovra vale mediamente 83,9 euro al mese.

Le cifre nascono dal meccanismo lineare scritto in manovra, che spalma le risorse (un miliardo, più 800 milioni circa che andranno messi da enti territoriali, sanità e università) per ottenere un incremento «nella misura dell’1,5% dello stipendio». Un sistema del genere com’è ovvio produce valori maggiori quando gli stipendi sono più alti. I dirigenti, che, medici compresi, sono poco meno del 5% dei dipendenti pubblici, hanno quindi un incremento monetario più alto. Ma i dati ovvi finiscono qui. Perché nella pubblica amministrazione «stipendio» e «retribuzione» non sono sinonimi, soprattutto sugli scalini più alti della gerarchia.

Nel trattamento economico dei dirigenti pubblici le «voci stipendiali» sono la base su cui poi si innestano la «retribuzione di posizione», che in generale remunera le responsabilità connesse all'incarico, e la «retribuzione di risultato», che in teoria dovrebbe premiare i risultati raggiunti dall’ufficio di cui il dirigente è al vertice.

Una tantum calcolata sulla base dello stipendio

L’una tantum, per com’è scritta nella legge di bilancio e per com’è logico, vista la natura delle voci aggiuntive della retribuzione, si calcolerebbe solo sulla base stipendiale. Per cui dove la base è più ampia, l’aumento è più consistente.