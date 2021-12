Pa, nelle buste paga del 2022 arrivano 10 miliardi di arretrati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Martedì 21 dicembre è attesa la firma del nuovo contratto per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come l’Inps e l’Inail. La stagione dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego arriva così al primo traguardo operativo, con il «compartone» della Pa centrale che come sempre aprirà la strada anche a sanità, enti locali e scuola.

Accanto agli aumenti, del 3,78% con punte del 4,15% per le fasce retributive più basse per un effetto contabile dovuto al consolidamento dell’«elemento perequativo» che fin qui ha puntellato i loro stipendi, nelle buste paga dei dipendenti pubblici arriveranno poco meno di 10 miliardi di arretrati nei primi mesi dell’anno prossimo. Più o meno in contemporanea con le elezioni delle Rsu in calendario dal 5 al 7 di aprile.

L’aumento di spesa dipende dal ritardo del rinnovo

La gobba di spesa corrente per il pubblico impiego gonfiata dagli arretrati non dipende da una particolare generosità dei contratti, che pure riconoscono aumenti pari a 2,6 volte l’indice dei prezzi al consumo del periodo per una spesa complessiva da 12 miliardi. Ma dal ritardo ormai strutturale con cui arrivano al rinnovo. Perché le intese che si stanno chiudendo per la Pubblica amministrazione centrale, e si stanno negoziando per gli altri comparti, riguardano il 2019/2021, il triennio che si chiuderà fra due settimane. Quando entreranno in vigore, quindi, il primo effetto dei nuovi contratti sarà il recupero del tempo perduto.

Gli stipendi dei dipendenti pubblici, e soprattutto la spesa per finanziarli, procedono a salti ormai per tradizione. Dopo il lungo congelamento deciso nel 2010 mentre si infiammava la crisi dei debiti sovrani, il primo rinnovo, relativo al 2016-18, arrivò solo negli ultimi mesi del triennio di riferimento. E oggi lo sfasamento temporale si è addirittura aggravato. A limitarlo è intervenuto l’attivismo del ministro per la Pa Renato Brunetta, che tornato a Palazzo Vidoni a febbraio aveva trovato i fondi per i nuovi contratti, messi a disposizione dalle ultime tre manovre, ma nessun atto di avvio delle trattative.

Da allora è stata una corsa, scandita dal Patto di Palazzo Chigi sul lavoro pubblico di marzo, dall’atto di indirizzo quadro di aprile che ha avviato ufficialmente le trattative e dal fittissimo calendario di riunioni guidate dal presidente dell’Aran Antonio Naddeo, che con i sindacati in pochi mesi ha dovuto condurre il contratto sui terreni inediti della riforma degli ordinamenti, delle carriere per il Pnrr e dello Smart Working post-emergenziale.