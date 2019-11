Pa digitale, Corte Conti: «Ritardo eccessivo» per l’Italia, terzultima in Europa

Solo il 22% dei cittadini interagisce online con la Pa

Un quadro analogo viene delineato dall’e-Government Benchmark. È un indice che misura il progresso dei singoli Stati nembri nell’implementazione dei servizi pubblici digitali previsti dall’e-Government Action Plan 2016-2020. Per il 2018 e 2019 questa analisi conferma la situazione raccontata dal Desi. L’Italia è caratterizzata da una dicotomia: mentre per quanto riguarda la disponibilità di servizi pubblici digitali, in particolare sul fronte dell’open data e sui servizi di sanità digitale, il paese con il 58 per cento è appena al di sotto della media Ue del 63 per cento (2016-2017), l’effettivo utilizzo dei servizi da parte dei cittadini rimane molto basso: infatti, solo il 22 per cento degli individui interagisce online con la Pubblica amministrazione, rispetto alla media Ue del 53 per cento.

Non è un problema di risorse: 5,8 miliardi l’anno

La domanda a questo punto è: a cosa si deve questo ritardo? «Appare difficilmente invocabile - si legge nello studio - la scarsezza di risorse pubbliche tout court per giustificare il mancato raggiungimento dei risultati attesi. Le stime più accreditate dichiarano una spesa complessiva di circa 5,8 miliardi l’anno per l’informatica pubblica, tra risorse nazionali e comunitarie».

LA SPESA ICT NELLA PA ITALIANA Valori in milioni di euro

Come si suddivide la spesa

L’Amministrazione centrale gestisce la maggior parte della spesa, con un valore nel biennio 2016-2017 di oltre 2,6 miliardi di euro, pari a circa il 45 per cento della spesa totale della Pa (il valore è determinato in gran parte dalla spesa per Ict degli enti previdenziali, ricompresi nell’area “amministrazioni centrali”). Il secondo comparto in termini di incidenza sulla spesa, pari a circa 25 per cento, è costituito dalle Pubbliche amministrazioni locali, che nel biennio hanno registrato una spesa media superiore a 1,4 miliardi di euro. Nel comparto sono incluse le Regioni e le Province autonome (ad esclusione dei sistemi sanitari regionali la cui spesa è contabilizzata nell’apposita voce Sanità) cui afferisce poco meno della metà della spesa della Pa locale, mentre la restante parte è relativa a province, comuni, città metropolitane, consorzi tra amministrazioni locali, unioni di comuni, comunità montane, comunità isolane e altri Enti locali.

Manca coordinamento tra le Pa

Il problema, dunque, è un altro: le risorse, cospicue, «vengono utilizzate in misura limitata e non sempre nel modo più razionale». Occorre, suggerisce la Corte dei Conti, un coordinamento delle varie Pa «affinché i fondi disponibili vengano indirizzati nel modo migliore, in modalità sinergica e con obiettivi condivisi a livello centrale».

Oltre 20 miliardi per investimenti Ict dalla Ue

L’Unione europea punta sull’innovazione tecnologica. Per il periodo 2014-2020, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di coesione sono stati stanziati oltre 20 miliardi per investimenti in Ict per gli Stati membri. Queste risorse sono state stanziate al fine di creare un mercato unico digitale in grado di generare potenzialmente una ulteriore crescita stimata fino a 250 miliardi di euro. L’Agenda digitale, che rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, fissa alcuni obiettivi per la crescita delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’Unione europea.