Pa: dalla Giustizia a Bankitalia, ecco la mappa delle 170mila assunzioni 2023

Dalla Giustizia alle Forze armate, resta vasta anche per il 2023 la galassia delle opportunità di lavoro nella Pubblica amministrazione. Allo sblocco del turnover, che permetterà quest’anno l’ingresso di 156.400 persone (sostanzialmente in linea con i numeri del 2022), si sommano le circa 10mila assunzioni in deroga previste dalla legge di bilancio e le possibilità di lavoro a termine legate ai progetti del Pnrr. Il rubinetto dei concorsi pubblici, insomma, si è riaperto. Con alcune importanti novità, a partire dall’addio all’obbligo di pubblicare i bandi in Gazzetta Ufficiale: per la loro validità può bastare la pubblicazione online sul portale nazionale del reclutamento inPA e sul sito dell’amministrazione interessata.

Giustizia, aperto il bando per 791 funzionari

Il bando per il ministero della Giustizia, pubblicato il 13 gennaio e aperto fino al 13 febbraio, è stato il primo ad avvalersi della possibilità offerta dal decreto legge Pnrr 2 (n. 36/2022) di “viaggiare” soltanto in digitale, sul portale inPA, senza passare per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In palio ci sono 791 posti per funzionari da assumere a tempo indeterminato: 360 funzionari della professionalità pedagogica e 413 della professionalità di servizio sociale da assegnare al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità; 18 conservatori destinati all’Ufficio centrale degli archivi notarili.

Su inPA 2.876 posizioni aperte

Secondo una ricognizione del Dipartimento della funzione pubblica basata sui dati di inPA (esclusi, dunque, i bandi legati alle figure disciplinate dal diritto pubblico e relative ad alcune macroaree specifiche, dalla magistratura al personale scolastico), le posizioni attualmente aperte sul portale derivanti da avvisi di mobilità sono 412, le assunzioni in palio tramite concorso sono 2.442 (di cui 1.168 posizioni derivanti da concorsi gestiti da Formez e 1.274 posizioni bandite da altre amministrazioni in autonomia), gli incarichi di lavoro autonomo da conferire a professionisti ed esperti sono 22. In tutto, si tratta di 2.876 posti, che si aggiungono alle 14.956 posizioni già chiuse.

Bankitalia cerca sette laureati

Per la prima volta, anche la Banca d’Italia è ricorsa a inPA per cercare personale: il 17 gennaio è stato pubblicato un bando per assumere a tempo indeterminato sette laureati con esperienza nella gestione delle risorse umane, nella comunicazione istituzionale e nella psicologia del lavoro. Il link per presentare la propria candidatura sarà attivo fino al 16 febbraio. inPA - ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo - rappresenta «una soluzione digitale all'avanguardia per rispondere, in termini strategici, organizzativi e operativi, alla necessità di rendere sempre più efficiente il sistema dei concorsi pubblici».

I concorsi in arrivo

Oltre ai 791 funzionari per la Giustizia, ci sono altri 1.992 posti che saranno messi a breve a bando nelle amministrazioni centrali: 1.043 funzionari destinati al ministero dell’Interno, 55 funzionari per la presidenza del Consiglio, 338 assistenti per il ministero delle Imprese e del made in Italy, 298 funzionari per il dicastero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, 40 funzionari per la Corte costituzionale e 228 profili per gli Esteri (208 funzionari e 10 dirigenti di seconda fascia).