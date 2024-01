Pa, con l’accordo quadro via ai rinnovi contrattuali Valgono oltre 9 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con la firma dell’accordo quadro fra Aran e sindacati sulla definizione dei comparti e delle aree dirigenziali parte ufficialmente la stagione dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego. La tornata, che riguarda il 2022/24 e nelle prossime settimane vedrà aprirsi i tavoli negoziali dopo l’atto d’indirizzo generale (la cosiddetta «direttiva madre») e quelli specifici per i settori, ha due caratteristiche che la differenziano dalle precedenti. È di gran lunga la più ricca, perché nel conteggio che comprende anche sanità, enti territoriali e gli altri settori che finanziano gli aumenti con i loro bilanci autonomi muoverà oltre 9 miliardi di euro, contro i quasi 7 miliardi del 2019/2021 e i 5 del 2016/2018, prospettando un aumento medio del 5,78% (due punti in più dell’ultimo rinnovo); ma è anche la prima a non coprire l’inflazione, che nei trienni precedenti era stata abbondantemente superata anche se le cifre sul tavolo erano inferiori mentre ora avrebbe bisogno per essere compensata da uno stanziamento più che triplo, ovviamente ingestibile per i conti pubblici. Anche per questo per combattere il caro prezzi è stata scelta la strada del taglio al cuneo fiscale, che con il suo tetto a 35mila euro di reddito lordo annuo interessa larga parte del pubblico impiego, ma è al momento un’una tantum valida per il solo 2024 e complicata da trasformare in intervento strutturale.

In ogni caso l’effetto ricostituente alle buste paga dei dipendenti pubblici indebolite dalla corsa dei prezzi è il compito principale dei nuovi contratti, che anche per questa ragione provano a tagliare i tempi grazie ai fondi messi dalla legge di bilancio. «Da tempo fra una tornata contrattuale e l’altra non c’era questa continuità», rivendica il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. E in effetti i lavori sui nuovi atti di indirizzo partono mentre si è appena chiusa la stagione dei rinnovi 2019/21 (l’ultima intesa, quella sui medici, è passata in consiglio dei ministri appena prima di Natale). E nelle intenzioni del Governo dovrebbero procedere con un calendario che evita la sequenza tradizionale, in cui sono ministeri e agenzie fiscali a fare da apripista, per andare incontro alle priorità individuate nella sanità e negli enti territoriali. Insieme a sicurezza e difesa, anch’essi finanziati dalla legge di bilancio, che vedranno partire le trattative subito dopo aver concluso, entro il 31 gennaio, la revisione della rappresentatività delle associazioni a carattere sindacale.