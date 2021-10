Pa, niente scatti di anzianità per il dipendente che non ha il green pass

3' di lettura

Lo smart working non può essere l’alternativa al lavoro in presenza offerta al dipendente pubblico che non sia in possesso del green pass, la certificazione verde che sarà obbligatoria a partire dal 15 ottobre per accedere al luogo di lavoro. È quanto chiariscono le linee guida (ancora in forma di bozza), firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che attuano il decreto approvato il 16 settembre (127/2021). Nel testo si ribadisce che i lavoratori che non possono accedere al lavoro perché sprovvisti di green pass (non sono cioè in grado di esibirlo in formato cartaceo o digitale) sono considerati assenti ingiustificati: per ciascun giorno di mancato servizio non avranno diritto non solo alla retribuzione ma neanche al contributo previdenziale, oltre a perdere l’anzianità di servizio.

Green pass obbligatorio per tutti (utenti esclusi)

L’unica categoria esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, vale a dire chi va in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.

Per tutti gli altri dal 15 ottobre scatterà l’obbligo: non solo per tutto il personale dipendente della pubblica amministrazione (con l’eccezione delle persone esenti dalla campagna vaccinale) ma per chiunque entri in un ufficio pubblico per lo svolgimento di un’attività (propria o per conto del proprio datore di lavoro). Alcuni esempi: dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di caffè e merendine ma anche i frequentatori di corsi di formazione e i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata.

I controlli

I controlli spettano al dirigente apicale di ciascuna amministrazione che può delegare la funzione a uno specifico personale.

L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza sistemi automatici.