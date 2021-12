Pa, raggiunto accordo per contratto ministeri: aumento di 117 euro lordi

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle funzioni centrali delle amministrazioni pubbliche che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come l’Inps. La pre-intesa, che riguarda il triennio 2019-21 e che richiede anche il via libera delle assemblee, è stata firmata da Aran e dai sindacati del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil. La stagione dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego arriva così al primo traguardo operativo, con il «compartone» della Pa centrale che come sempre aprirà la strada anche a sanità, enti locali e scuola.

Aumento di 117 euro lordi

L’aumento medio salariale per il rinnovo del contratto dei ministeri e pari a 117 euro lordi per la fascia degli assistenti amministrativi (ex area B3). Lo fanno sapere fonti sindacali, spiegando che si tratta a partire da gennaio di un aumento netto di 90 euro mensili.

Nelle buste paga del 2022 arrivano 10 miliardi di arretrati

Accanto agli aumenti, del 3,78% con punte del 4,15% per le fasce retributive più basse per un effetto contabile dovuto al consolidamento dell'«elemento perequativo» che fin qui ha puntellato i loro stipendi, nelle buste paga dei dipendenti pubblici arriveranno poco meno di 10 miliardi di arretrati nei primi mesi dell'anno prossimo (si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 dicembre). Più o meno in contemporanea con le elezioni delle Rsu in calendario dal 5 al 7 di aprile.