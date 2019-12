Pac, il 40% dei fondi sarà vincolato all’ambiente

Il primo vero banco di prova sarà il Consiglio europeo del 12-13 dicembre sul futuro bilancio che per la Pac prevede 400 miliardi tondi, pari al 29% dei fondi totali rispetto all’attuale 39.

Per aumentare i fondi vincolati alle pratiche green bisognerà anche rimettere mano alla riforma Pac in discussione da oltre un anno, e chiamata a rimettere ordine tra le singole iniziative nazionali che stanno mettendo a rischio il mercato unico nel solo settore gestito da un politica effettivamente comune.

I nuovi vincoli ambientali sono stati infatti anche il filo conduttore delle proteste degli agricoltori che in questa settimana hanno attraversato l’Europa. Prima a Berlino dove 10mila trattori hanno bloccato la capitale tedesca per manifestare contro il piano del governo che prevede una drastica riduzione all’uso dei fertilizzanti e il bando totale al glifosato, poi a Parigi dove con la manifestazione contro il crollo dei redditi in agricoltura e l’exit strategy nazionale dai fitofarmaci.

Questioni sulle quali è urgente una posizione condivisa a Bruxelles: un rapporto del Parlamento francese stima in 150 euro a ettaro l’incremento dei costi con l’addio al glifosato, diserbante senza reali alternative che alcuni paesi vogliono abbandonare prima della revisione della normativa europea.

Come cambiano le regole

Su una cosa sono tutti d’accordo: il fallimento del capitolo “verde” dell’ultima riforma datata 2013, che ha convinto la Commissione a cambiare il paradigma alla base delle proposte per il post 2020. Non più penalità per chi non rispetta le regole ma incentivi ai comportamenti virtuosi delle aziende agricole.