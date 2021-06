Agricoltura, via libera alla riforma Ue: per l’Italia dote da 34 miliardi

Gli Stati membri, inoltre, dovranno varare un pagamento redistributivo a favore delle aziende di minore dimensione, per un ammontare pari almeno al 10% della dotazione complessiva per gli aiuti diretti. L’obiettivo di redistribuzione potrà essere conseguito, in alternativa, facendo ricorso al plafonamento (ovvero fissando un tetto massimo agli aiuti percepibili da una singola impresa) e alla degressività, ovvero un taglio sui pagamenti di maggiore importo (da 85mila a 100mila euro).

Non è passata invece la richiesta del Parlamento europeo che sollecitava un aiuto unico per tutte le imprese a livello nazionale entro il 2026. Le differenze tra gli importi attualmente erogati (la cosiddetta “convergenza interna”) saranno progressivamente ridotte in misura dell’85 per cento. Una misura questa che, in Italia, rischia di penalizzare fortemente la risicoltura e la zootecnia.

Il pilastro sociale: multe a chi non rispetta i contratti

Altra importante novità riguarda l’inserimento di un “terzo pilastro” (accanto ad aiuti diretti e sviluppo rurale) dedicato alla condizionalità sociale della Pac con vincoli ai finanziamenti per le aziende. La condizionalità sociale entrerà in vigore nel 2025, ma gli Stati membri hanno la facoltà di anticipare di due anni l’avvio. In sostanza, saranno multate le imprese che non rispettano i contratti e alcune normative europee sul lavoro.

Grazie al pressing dell’Europarlamento sono state introdotte nel regolamento relativo all’Organizzazione comune dei mercati (uno dei tre di cui si compone la riforma), misure sull’etichettatura del vino che rappresentano un importante traguardo per la trasparenza delle informazioni verso i consumatori fortemente voluto dal settore, così come l’estensione a tutti prodotti Dop e Igp della possibilità di effettuare programmazione della produzione per meglio rispondere, in deroga alle norme Ue sulla concorrenza, alla sempre maggiore volatilità dei mercati. Dal Consiglio Ue di ieri il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha sottolineato come «i motivi di soddisfazione per il compromesso sulla Pac siano superiori ai punti su cui si potevano trovare soluzioni migliori, soprattutto sul piano della semplificazione e della competitività dell’intero settore agricolo. Ora spetta agli Stati membri e ai produttori agricoli trarre beneficio dalla nuova Pac. Il prossimo passo sarà quello di costruire i piani strategici nazionali (che vanno inviati a Bruxelles entro il 31 dicembre, ndr) che dovranno essere incentrati sulla semplicità: non incrementare la burocrazia rappresenta il valore aggiunto per l’Italia». Patuanelli ha ricordato anche il risultato raggiunto su una richiesta italiana: il sostegno finanziario agli strumenti per la gestione del rischio (ovvero le polizze assicurative) al quale potrà essere dedicata una quota fino al 3% dei pagamenti diretti e dei fondi per lo sviluppo rurale. Un importante passo avanti per un paese come l’Italia nel quale, anche in tempi di profondi cambiamenti climatici, la propensione a stipulare polizze da parte degli agricoltori resta bassa.