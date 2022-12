Pac, via libera della Ue: 35 miliardi fino al 2027

Aspetto chiave questo nella gestione dei piani di sviluppo rurale che resta nelle competenze regionali ma formalmente rientra nel piano nazionale. “Finalmente abbiamo regole chiare anche se non è certo la riforma agricola dei sogni per gli agricoltori – aggiunge il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini –, anche per come è stata scritta la riforma in Europa in un periodo antecedente alle attuali situazioni di crisi. Siamo pronti a lavorare con il ministro Lollobrigida e le Regioni per utilizzare al meglio i fondi con regole semplici e meno burocrazia”.

“Nonostante una riduzione della dotazione complessiva per l'Italia, è positiva anche la parte degli asset strategici che ci consente di rafforzare la qualità, la competitività e sostenibilità di alcuni importanti prodotti del made in Italy, che riceveranno 2,64 miliardi di euro - afferma l'europarlamentare Nicola Procaccini, responsabile ambiente ed energia di Fratelli d'Italia e membro della commissione Agricoltura del Parlamento europeo -. Così come sono importanti le misure per l’innovazione e la digitalizzazione, preziose opportunità per garantire risparmio energetico e riduzioni del consumo di acqua”.