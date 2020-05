Pacchetto anticrisi Ue, via libera all’uso dei fondi Psr per aiuti alle imprese Pubblicati i regolamenti con le misure straordinarie per il settore, senza le modifiche chieste dall’Italia. Agli agricoltori 5mila euro elevabili a 50mila per le Pmi agroalimentari di Alessio Romeo

Primi aiuti dalla Ue per le imprese agricole

Senza le modifiche chieste da più parti, a cominciare dall’Italia, sulla Gazzetta Ufficiale della Ue sono stati pubblicati i regolamenti relativi al pacchetto di misure eccezionali a sostegno del settore agroalimentare alle prese con la pandemia Covid-19. Come detto, non si registrano novità rispetto alle anticipazioni fornite dalla Commissione europea nei giorni scorsi.



Saranno concessi aiuti allo stoccaggio privato, fino ad un massimo di sei mesi, per i prodotti lattiero-caseario (latte scremato in polvere, burro e formaggi), carni bovine, ovine e caprine. Prevista una spesa nell'ordine di 80 milioni di euro.



Per vino, prodotti ortofrutticoli, olio d’oliva e apicoltura è stato introdotto un margine di flessibilità, per adattare - senza oneri per il bilancio dell'Unione - i programmi già esistenti, allo scopo di rispondere alle esigenze straordinarie innescate dall'emergenza sanitaria.



Varata, inoltre, una deroga temporanea alle norme della Ue in materia di concorrenza, per consentire agli operatori di porre in essere alcune iniziative per la stabilizzazione dei mercati. Ad esempio, potrà essere decisa a livello nazionale una riduzione volontaria della produzione o il ritiro dei prodotti dal mercato.



La Commissione ha anche trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento, per consentire agli Stati membri di assegnare un sostegno straordinario agli agricoltori, con un tetto di 5mila euro, utilizzando le risorse ancora disponibili nell'ambito dei programmi per lo sviluppo rurale. Il sostegno potrebbe essere esteso alle piccole e medie imprese agroalimentari, con un massimale di 50mila euro.