Pacchetto Ue per armonizzare la tassazione delle imprese

Da mesi ormai si discute nell’ambito dell’Ocse e del G20 di una intesa che introdurrebbe regole chiare sulla redistribuzione dei profitti di una azienda internazionale così come una tassazione minima delle imprese internazionali. Il presidente americano Joe Biden ha rivisto la posizione della precedente amministrazione aprendo la porta a un accordo. Il commissario Gentiloni si è detto ottimista per «un accordo di principio a metà luglio, quando è previsto un incontro del G20 a Venezia».

Nel valutare le parole del vicepresidente Dombrovskis è lecito presumere che la nuova posizione americana, favorevole a una aliquota minima del 21%, possa diventare un grimaldello nelle mani di Bruxelles per fare pressione sull’Irlanda e altri paesi per strappare un accordo sul fronte fiscale a livello comunitario. Anche in passato, accordi europei sono stati possibili per via di pressioni dirette o indirette americane.

Nel breve termine Bruxelles proporrà misure e raccomandazioni per permettere alle aziende di compensare le perdite di un anno con i profitti dell’anno precedente; per rivedere l’attuale sistema tributario che favorisce eccessivamente il trattamento fiscale del debito; e infine per imporre alle imprese più importanti di pubblicare il loro effettivo tasso di imposizione. Una proposta di tassa digitale è prevista prima della pausa estiva.

Interpellato sulla possibilità di usare in questi casi l’articolo 116 dei Trattati che permette la maggioranza qualificata in presenza di distorsione al mercato unico, Paolo Gentiloni ha spiegato che la norma in questione è una delle opzioni, ma che bisogna provare l’eventuale distorsione e che comunque la base legale naturale in campo fiscale prevede l’unanimità.