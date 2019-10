Pacciani dal fondo salva Stati ad Algebris, la Sgr di Davide Serra Basato a Londra, riporterà al ceo Davide Serra e ad Alex Lasagna nel suo nuovo ruolo di deputy ceo

Cosimo Pacciani

Cosimo Pacciani, in precedenza chief risk officer presso l'Esm, il Meccanismo Europeo di Stabilità, a partire dall'11 novembre 2019 entra in Algebris come group chief operating officer. Basato a Londra, il banker fiorentino riporterà al ceo Davide Serra e ad Alex Lasagna nel suo nuovo ruolo di deputy ceo. Cosimo Pacciani vanta una notevole esperienza nel settore finanziario, con un focus particolare sulle aree operations, di compliance e di rischio.



Prima della sua esperienza al Meccanismo Europeo di Stabilità, il fondo che ha il compito di salvare gli Stati in difficoltà, ha lavorato 11 anni per la Royal Bank of Scotland ricoprendo diversi ruoli nei dipartimenti di rischio e compliance. Più in dettaglio, è stato responsabile delle funzioni di rischio e compliance per la tutela patrimoniale, contribuendo con successo alla gestione di una delle più complesse operazioni di salvataggio della crisi finanziaria.



Laureato in Economia presso l'Università di Firenze, Cosimo Pacciani ha conseguito un dottorato presso la Facoltà di Scienze Economiche dell'Università di Siena, per poi trascorrere la sua intera carriera professionale a Londra.

Algebris Investments è una società di gestione del risparmio globale indipendente, che persegue strategie d'investimento long-only, alternative e di private debt. Algebris investe in crediti ipotecari in sofferenza assistiti da garanzia reale in Italia. Più recentemente, la società creata da Davide Serra nel 2006 ha esteso le proprie aree di competenza al credito globale, al mercato italiano (obbligazionario e azionario) e all'arbitraggio statistico. Algebris ha uffici a Londra, Milano, Lussemburgo, Boston, Singapore e Tokyo. Ad oggi, gestisce 12 miliardi di dollari in varie strategie, con una squadra di oltre 90 professionisti.