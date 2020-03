Pace in Afghanistan, una scommessa che si può vincere Il Paese mostra grandi progressi, specie in campo economico, che gli stessi talebani hanno interesse a salvaguardare di Marco Niada

L’accordo tra gli Stati Uniti e i talebani celebrato a Jalalabad, Afghanistan (Reuters)

Quali sono le probabilità di pacificazione in Afghanistan dopo l’ intesa tra Usa e talebani? La risposta è: più alte di quanto si possa immaginare. La ragione sta nel fatto che, malgrado gli enormi problemi di facciata che il Paese mostra, sul fondo ci sono stati importanti progressi, specie in campo economico, che gli stessi talebani hanno interesse a salvaguardare.

Una guerra lunga 40 anni

Dopo 40 anni di miserie inflitte dalla guerra contro i russi e tra afghani, con l’interferenza di potenze straniere, il Paese è psicologicamente esausto e ha sete di pace. Le recenti scaramucce tra il presidente eletto e da poco insediato, Ashraf Ghani, e il suo ex vice che si è auto-proclamato, Abdullah Abdullah, sono state accolte malissimo dalla popolazione. Abdullah Abdullah aveva recitato lo stesso copione alle precedenti elezioni presidenziali, rivendicando la vittoria e ottenendo l’assurda carica di Chief Executive sotto il presidente Ghani per amor di pace. Ora, per quanto possa avere le sue ragioni, Abdullah deve stare attento a non tirare troppo la corda, dato che gli Stati Uniti di Trump hanno poca pazienza e potrebbero ritirarsi in malo modo, con il rischio di una ripresa della guerra civile, che azzererebbe 20 anni di progressi.

I talebani, infatti, contrariamente alla loro propaganda e a quanto alcuni pensano, non sono in grado di prendere il controllo di un Paese di 30-35 milioni di abitanti. Sono coscienti che, con una forza di 50-80mila uomini armati che controllano una buona parte di povere zone rurali ma nessuna città, incontrerebbero forti resistenze nelle città e da parte delle etnie del Centro e Nord, quali uzbeki, tagiki e hazara, che pesano per oltre il 50% della popolazione.

Un Paese trasformato

L’Afghanistan che i talebani, in massima parte di etnia pashtun, ambirebbero a guidare, è infatti un altro mondo rispetto a quello che hanno lasciato nel 2001. Allora esistevano 6mila linee telefoniche fisse e una stazione radio che cantava preghiere. Oggi un’intera generazione, quella sotto i 20 anni, non ha mai visto guerre, ascolta 45 stazioni radio, guarda 12 stazioni tv, almeno una dozzina di milioni possiedono smartphone e sono continuamente online tra Facebook e altri social network. È noto peraltro che gli stessi talebani comunicano con WhatsApp…

Il boom edilizio delle città

Le grandi città, ossia Kabul, Herat, Kandahar e Mazar, hanno avuto una forte crescita edilizia. Il centro storico di Herat è stato ricostruito in modo fin troppo lezioso. La capitale Kabul si stima sia passata da un milione di abitanti a sei e, malgrado vari problemi, ha infrastrutture migliori. I centri dei banchetti per matrimoni si sono moltiplicati, tre grandi moschee sono state rinnovate, nuovi quartieri residenziali sono nati, vicino all’aeroporto e a Nord della città, sulla via per Charikar e Bagram. Un parco dedicato al condottiero Babur è stato rinnovato e ingrandito. Un crescente numero di strade è stato asfaltato. Centinaia di ville monofamiliari, per quanto di proprietà di individui di reputazione assai dubbia, sono sorte in città come i funghi, a riprova di una crescita tumultuosa.