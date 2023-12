Mattarella: fare spazio alla cultura della pace. L’evasione fiscale ostacola lo sviluppo dell’Italia

Mattarella, tempi liste attesa inaccettabilmente lunghi ++

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Tra i problemi che affrontano cittadini e famiglie ci sono “le difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti. Con liste d’attesa per visite ed esami, in tempi inaccettabilmente lunghi”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. (ANSA).



Mattarella, manca ancora lavoro e spesso è sottopagato

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Tra i problemi che assillano le famiglie c’è “il lavoro che manca. Pur in presenza di un significativo aumento dell’occupazione. Quello sottopagato. Quello, sovente, non in linea con le proprie aspettative e con gli studi seguiti. Il lavoro, a condizioni inique, e di scarsa sicurezza. Con tante, inammissibili, vittime”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno, sottolineando le “immani, differenze di retribuzione tra pochi superprivilegiati e tanti che vivono nel disagio”. (ANSA).

Battute: 567

Parole : 85



++ Mattarella ai ragazzi, l’amore non è dominio né possesso ++

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - “Vorrei rivolgermi ai più giovani. Cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici: l’amore non è egoismo, possesso, dominio, malinteso orgoglio. L’amore - quello vero - è ben più che rispetto: è dono, gratuità, sensibilità”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel consueto discorso di fine anno parlando della “violenza”, quella “più odiosa sulle donne”. (ANSA).



Costituzione e futuro

Un altro punto su cui più volte il Capo dello Stato ha insistito è il valore della Costituzione, «base e garanzia di libertà». Costituzione celebrata tante volte anche per le ricorrenze del 75/esimo anniversario. È probabile che il capo dello Stato dedichi un passaggio al dramma dei femminicidi e alla questione dei diritti delle donne. E poi il lavoro, la cui dignità, come quella della vita (in riferimento agli incidenti che hanno causato la morte di tanti cittadini) deve prevalere su ogni altro interesse. Ma il cuore del discorso di fine anno, per tradizione, è il messaggio di fiducia e speranza che il capo dello Stato trasmette ai cittadini. In quest’ottica, il capo dello Stato dovrebbe rivolgere parole dirette ai più giovani, naturali destinatari di una sollecitazione a non lasciarsi andare alla rassegnazione.

Parole che vengono lette come una chiamata alla responsabilità, ma anche alla fiducia, per tutti gli italiani, una chiamata a cui lo stesso presidente - nel discorso fatto davanti alle Camere quando fu eletto per il secondo settennato - disse di non volersi sottrarre nel rispetto dei principi e delle norme della nostra Costituzione.