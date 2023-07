Pace fiscale, dai 30mila euro ai debitori: i numeri del piano di Salvini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella «grande e definitiva pace fiscale» evocata dal vicepremier Matteo Salvini, finora sono due i numeri indicati dallo stesso leader leghista: 30mila euro e 15 milioni di soggetti che hanno un conto aperto con il Fisco. Una rilancio sul tema delle dodici misure per chiudere i conti (con lo sconto) con l’amministrazione finanziaria inserita nella legge di Bilancio dello scorso anno che arriva nel corso dell’approvazione del Ddl di delega fiscale: la riforma infatti dopo il primo via libera della Camera è ora all’esame della commissione Finanze del Senato. Parole - quelle di Salvini - che hanno aperto un fronte nella maggioranza anche da esponenti di Forza Italia e suscitato dure polemiche da parte dell’opposizione. Ed è sceso in campo anche il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a difendere il ruolo e il lavoro dell’agenzia delle Entrate.

La proposta di Salvini

Riavvolgiamo il nastro e ripartiamo dalle parole del vicepremier di sabato 15 luglio a Cagliari. «Una grande e definitiva pace fiscale» per liberare «milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell’agenzia delle Entrate». Gli «evasori totali per me possono andare in galera» «ma se qualcuno ha un problema fino a 30mila euro che si trascina da anni, chiudiamola: gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto».

Il rilancio

A queste dichiarazioni si sono aggiunte quelle pronunciate lunedì 17 luglio a Cagliari. «Una pace fiscale per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte è un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi e pensioni e significa una liberazione per 15 milioni di persone». E ancora: «Ci sono ad oggi 15 milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, ma hanno un conto aperto con l’agenzia delle entrate - ha sottolineato -. Non posso pensare che un terzo degli italiani, tolti i minorenni, sono persone che hanno avuto un problema con il fisco, non ce l’hanno fatta a pagare tutto quello che dovevano. Dovrebbero essere aiutati non condannati. Poi gli evasori totali per quanto mi riguarda vanno in galera».

Una sanatoria per il passato

Le parole del leader leghista potrebbero aprire la strada a una proposta per un’ulteriore estensione della tregua fiscale varata dal Governo nella manovra 2023. Un percorso composto da 12 sanatorie che “abbracciano” tutte le fasi del rapporto fisco-contribuenti. E proprio sui debiti con la riscossione sono state due le sanatorie varate: lo stralcio integrale per i carichi fino a mille euro dal 2000 al 2015 e la rottamazione quater (domande chiuse al 30 giugno e primo pagamento entro il 31 ottobre, con l'eccezione dei centri colpiti dall'alluvione).

Leo: l’imposta si paga integralmente, sconto sulle sanzioni

Un'impostazione difesa dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel convegno online organizzato dal Sole 24 Ore sulla delega fiscale e l'agricoltura: «I provvedimenti varati con la legge di bilancio 2023 fanno pagare l'imposta integralmente. L'intervento si fa sulle sanzioni, perché oggi abbiamo un carico sanzionatorio che è espropriativo e abbiamo concesso delle dilazioni, consentendo un lasso decennale». Il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, rimarca che «non chiediamo condoni ma un approccio tributario più sostenibile come è previsto nei principi della delega fiscale».