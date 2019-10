Pace fiscale, condono sui vecchi bolli auto non pagati fino a mille euro Ad affermarlo è la Commissione tributaria regionale Marche, con la sentenza n. 692 del 16 settembre. Il condono riguarda i bolli non pagati tra il 2000 e il 2010 e rientra nella pace fiscale varata dal governo M5S-Lega di Andrea Taglioni

2' di lettura

La cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo del bollo auto per un importo inferiore a mille euro rientra nella cosiddetta pace fiscale. La disposizione normativa che prevede l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo fino a mille euro vale anche per la tassa automobilistica, a nulla rilevando la natura del credito e il soggetto creditore. Di conseguenza, lo stralcio automatico del credito fa venir meno l’oggetto del giudizio che deve, quindi, essere estinto per cessata materia del contendere. Ad affermarlo è la Commissione tributaria regionale Marche, con la sentenza n. 692 del 16 settembre.

L’articolo 4 del Dl 119/2018, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

L’agente della riscossione deve effettuare l’annullamento entro il 31 dicembre 2018 trasmettendo agli interessati l’elenco delle partite annullate. La controversia nasce a seguito della notifica della cartella di pagamento dell’importo di 930,60 euro, includente il tributo, le sanzioni, gli interessi, oneri e relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2001.

LEGGI ANCHE / Pace fiscale, dalle liti incassi record

La Regione, risultata soccombente in primo grado, impugnava la sentenza sostenendo come nella fattispecie oggetto del giudizio non potesse essere applicata la normativa sullo stralcio automatico del credito erariale. Ciò in considerazione del fatto che la natura del tributo, in quanto proprio dell’ente, fosse estraneo alla norma agevolativa. Proprio per questo, veniva anche sollevata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del Dl 119/2018.