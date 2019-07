Pace fiscale: per l’ok alla rottamazione vale la data di consegna del ruolo

Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, per capire se esse siano o meno rottamabili non bisogna riferirsi alla data di notifica della cartella ma alla data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Pertanto, può accadere che una cartella notificata nei primi mesi del 2018 sia comunque rottamabile, essendo il ruolo consegnato entro il 31 dicembre 2017. In via speculare, se la cartella era stata notificata nei primi mesi del 2000, potrebbe risultare non definibile, in quanto il ruolo è stato consegnato prima del 1° gennaio 2000.

Purtroppo, però, la descritta informazione di consegna del ruolo non emerge dalla cartella di pagamento, né dall’estratto di ruolo rilasciato al contribuente, ma è desumibile soltanto dai sistemi interni degli agenti della Riscossione. Ed è proprio in merito alla data di consegna dei ruoli che potrebbero sorgere dei problemi con riferimento a quelli trasmessi dall’ente impositore negli ultimi 15 giorni di dicembre 2017.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Dm 321/99, infatti, «per i ruoli trasmessi fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo». Sul punto, agenzia delle Entrate-Riscossione, in risposta ai quesiti posti dall’Odcec di Roma in merito alla rottamazione bis, ha specificato che, in ragione di ciò, sono esclusi i ruoli consegnati dal 16 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, in quanto la consegna si intende effettuata il 10 gennaio 2018. Di contro, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 2/E dell’8 marzo 2017 si è espressa in senso opposto, specificando che rientrano nella definizione i ruoli consegnati dal 16 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017. Ovviamente, occorrerà tenere ben presente la posizione più favorevole dell’agenzia delle Entrate in sede di impugnazione del diniego alla definizione agevolata eventualmente opposto da Riscossione per tale ragione.

