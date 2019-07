Riparte la pace fiscale: pronti i modelli per la riapertura dei termini Le istanze di adesione già inoltrate dopo la precedente scadenza del 30 aprile non dovranno essere ripresentate: saranno automaticamente lavorate da agenzia delle Entrate-Riscossione di Marco Mobili e Giovanni Parente

Pace fiscale, condoni alla carta: undici sanatorie in un anno

La riapertura dei termini per le domande di rottamazione-ter e saldo e stralcio entra nel vivo. Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) ha pubblicato sul suo sito , infatti, i modelli che consentonodi aderire entro il prossimo 31 luglio alle due sanatorie per chi non lo aveva fatto prima, così come previsto dalla legge di conversione del decreto crescita. Con un’importante precisazione: le dichiarazioni di “tardive”, cioè inoltrate dopo la scadenza del 30 aprile scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico dall’agente della riscossione. Mentre la riapertura non riguarda i debiti già ricompresi nelle domande presentate entro il 30 aprile (oltre 1,7 milioni tra le due definizioni agevolati per circa 12,9 milioni di cartelle interessate).

Le modalità di presentazione

Per salire sul treno della riapertura di rottamazione-ter e saldo e stralcio, i contribuenti interessati devono presentare la domanda entro il 31 luglio 2019, compilando il modulo direttamente online sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio «Fai D.A. te». In alternativa, è possibile utilizzare il modello DA-2018-R (per la rottamazione-ter) oppure il modello SA-ST-R (per il saldo e stralcio) che, una volta compilati e insieme alla documentazione richiesta, devono essere inoltrati tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo della direzione regionale dell’Agenzia a cui fa riferimento il contribuente.

L’elenco degli indirizzi Pec regionali è riportato sui nuovi modelli ed è disponibile anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La domanda di adesione, infine, può essere presentata anche in tutti gli sportelli presenti sul territorio.

Le comunicazioni entro il 31 ottobre

Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate da coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dalla nconversione del decreto crescita, con il dettaglio delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.