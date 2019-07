Pace fiscale: il saldo e stralcio aiuta chi è in gravi difficoltà

● al 16%, se l’Isee del nucleo familiare non supera l’importo di 8.500 euro;

● al 20%, se l’Isee del nucleo familiare supera l’importo di 8.500 euro, ma non supera 12.500 euro;

● al 35%, se l’Isee è superiore a 12.500 euro e non superiore a 20mila euro;

b) l’aggio maturato a favore dell’agente della Riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si trovano, in ogni caso, in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica le persone fisiche per le quali è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, cioè al 31 luglio 2019, la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012. Si tratta delle persone che si trovano in stato di sovraindebitamento, che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni. Queste persone potranno estinguere i loro debiti versando le somme affidate all’agente della Riscossione dal 2000 al 2017, a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento.