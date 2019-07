Pace fiscale: un’altra chiamata per la rottamazione e il saldo e stralcio di Rosanna Acierno

Termini più ampi per tutti i ritardatari che, pur avendo debiti con agenzia delle Entrate-Riscossione, non hanno fatto in tempo ad aderire alla rottamazione. Lo stabilisce il Dl 34/2019 (cosiddetto decreto crescita) convertito nella legge 58/2019, che prevede, fino al 31 luglio 2019, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di rottamazione dei carichi e del saldo e stralcio delle cartelle, il cui termine era scaduto lo scorso 30 aprile.

In virtù della riapertura dei termini, non solo le domande presentate dopo l’originaria scadenza del 30 aprile 2019 saranno ritenute valide, ma, sempre entro il 31 luglio 2019, si potranno presentare nuove istanze relative a carichi non inclusi nelle precedenti domande.

Deludendo le aspettative di molti, tuttavia, la riapertura riguarda solo il termine per presentare la domanda e non anche l’ambito di applicazione dei carichi rottamabili o stralciabili, che rimangono quindi quelli affidati all’agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2017.

L’esclusione

Continuano a rimanere esclusi dalla rottamazione o dal saldo e stralcio i debitori con carichi affidati dal 1° gennaio 2018 e coloro che hanno ricevuto le comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis del Dpr 600/73 e/o 54-bis del Dpr 633/72) entro il 31 dicembre 2017 e che non hanno definito la pretesa.