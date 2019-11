Pace fiscale, verifica online in vista della scadenza del 2 dicembre Si avvicina la scadenza per il saldo e stralcio e la rottamazione-ter: coinvolti 1,8 milioni di contribuenti. Possibile verificare sul sito di agenzia delle Entrate-Riscossione la comunicazione degli importi dovuti. Inoltre con il servizio «Conti Tu» si può scegliere di pagare solo per alcune delle cartelle ricalcolare le sommeda versare di Redazione Norme e tributi

Pace fiscale, 1,8 mln alla cassa per rata 2 dicembre

3' di lettura

Verifica «fai-da-te» sul sito di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) per la scadenza del 2 dicembre della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Come ricorda in una nota Ader, sul portale dell’agenzia delle entrate-Riscossione prende il via «ContiTu» ( clicca qui per consultarlo ), il servizio web che consente di scegliere in pochi passaggi e in autonomia quali degli avvisi o cartelle contenuti nella «Comunicazione» e ammessi al pagamento agevolato si vogliono effettivamente pagare e ricalcolare l’importo dovuto.

Come funziona «Conti Tu»



Chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, può scegliere i debiti che intende definire e «ContiTu» fornirà un nuovo totale e i relativi bollettini per saldare i debiti prescelti.

Per i restanti debiti riportati nella «Comunicazione» che non saranno oggetto di versamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’agente della Riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.

Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati.