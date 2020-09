Pace tra Israele e Emirati, Trump: presto potrebbe unirsi un altro Paese Usa pronti a ridurre le truppe in Afghanistan

Jared Kushner sul primo volo commerciale Israele-Emirati Arabi

Usa pronti a ridurre le truppe in Afghanistan

1' di lettura

Donald Trump ha annunciato che un altro Paese potrebbe unirsi all'accordo tra Israele ed Emirati che sarà firmato il 15 settembre alla Casa Bianca. I negoziatori stanno tentando di coinvolgere altre nazioni del Golfo, come Bahrein e Oman, per normalizzare le relazioni con Israele.

Il segretario di Stato Mike Pompeo, intanto, è in partenza per Doha per i colloqui di pace sull' Afghanistan: lo ha annunciato Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. «In Afghanistan ridurremmo le truppe a 4000 soldati in breve tempo»: ha detto Trump ai giornalisti.