Pace Nissan-Renault, ridotta l’influenza francese

L’istituzione di un triplo comitato sulla governance analogo a quello in vista per Nissan è stata varata ieri dal terzo membro dell’alleanza franco-giapponese: l’ha approvata l’assemblea dei soci di Mitsubishi Motors (MMC), che ha chiuso definitivamente l’era di Carlo Ghosn. L’ex top manager che per quasi vent’anni è stato il perno della collaborazione tra Renault e Nissan è stato formalmente estromesso dal board della società entrata nel raggruppamento nel 2016, quando Nissan ne rilevò il 34%.

Ghosn era stato fatto decadere dalla presidenza di MMC già alcuni giorni dopo l’arresto, nel novembre scorso, e non era, ovviamente, ricandidato per il cda: per lui, anzi, parole dure sono state inserite nella documentazione fornita ai soci, anche per via delle allegate irregolarità nei compensi che Ghosn si sarebbe attribuito mettendoli a carico della joint venture paritaria di diritto olandese Nissan-Mitsubishi B.V. Mentre per l’assemblea Nissan del 25 giugno si prevede un afflusso a migliaia di piccoli azionisti e un’atmosfera turbolenta, ieri al Prince Hotel di Tokyo c’erano poche centinaia di persone e tutto è filato liscio, salvo una domanda impertinente di un socio. Il presidente Osamu Masuko, confermato, ha ceduto il ruolo di Ceo a Takao Kato, 57enne veterano dell’azienda ed esperto in campo manifatturiero, da ultimo delle attività in Indonesia.

Masuko resta muto sulle prospettive di un eventuale allargamento dell’alleanza a FiatChrysler ma non manca di esternare il suo punto di vista generale. Anzitutto, in quanto membro più piccolo dell’alleanza, per MMC «è chiaramente importante utilizzarne efficacemente le potenzialità» secondo un «approccio win-win attraverso consultazioni tra le tre società nel nuovo Alliance Operating Board».

Un esempio è il recente accordo con Nissan per condividere magazzini e distribuzione di parti nella regione del Kanto, in vista di ulteriori integrazioni dell’after sales. In secondo luogo, Masuko riconosce che «il contesto di business si fa sempre più severo» in relazione agli investimenti necessari per i veicoli di prossima generazione conosciuti come CASE (Connected, Autonomous,Shared, Electric): lasciando in sospeso il tema di un allargamento delle collaborazioni, sottolinea la necessità di una «strategia selettiva» che concentri risorse nelle regioni e nei segmenti dove MMC è più forte. Il nuovo slogan è «Small but Beautiful»,con un occhio più alla redditività che ai volumi, attesi comunque in ulteriore aumento a oltre 1,3 milioni da 1,244 milioni dell’esercizio concluso a fine marzo (+13% sull’annata precedente). Piccolo ma bello, insomma, ma nemmeno tanto piccolo.