Packaging, arriva l’obbligo delle istruzioni di smaltimento

Per l’84% degli italiani la sostenibilità passa dalle scelte di acquisto alimentari. E, secondo l’Osservatorio Packaging del Largo Consumo di Nomisma che ha presentato i dati annuali, la sostenibilità alimentare dipende anche dal packaging, che contribuisce a definire un prodotto sostenibile soprattutto quando è riciclabile (62%), realizzato con materiali sostenibili (59%), senza overpackaging (46%) e plastic free (41%).

Del resto, l’importanza dei materiali di una confezione, la sua riciclabilità e come comunicare tutto questo ai consumatori è uno dei nodi cruciali nella progettazione di un packaging. E lo sarà sempre più, perché dal 1° gennaio 2023, con l’entrata in vigore dell’etichettatura ambientale, diventerà un obbligo in Italia proprio comunicare ai consumatori la destinazione finale di una confezione e i materiali di cui è composta. Tra le proposte di soluzione l’etichetta ambientale digitale (Ead), sviluppata da Junker app, consente di adeguarsi alla normativa, senza stravolgere il packaging design: personalizzabile in base alle esigenze dei clienti, l’opzione digitale proposta può essere attivata inserendo un QR-Code dinamico oppure sfruttando un elemento già presente sul packaging, il codice a barre.

E sempre in vista di questa importante scadenza Ace Italia (The Alliance for beverage cartons and the environment), Federdistribuzione e Comieco hanno da poco siglato un accordo triennale, finalizzato a promuovere un nuovo sistema di raccolta differenziata e di avvio al riciclo degli imballaggi compositi a prevalenza carta per liquidi alimentari (utilizzati per contenere il latte, l’acqua, succhi di frutta e bevande non gasate, ma anche altri alimenti), attraverso il posizionamento di ecocompattatori automatizzati presso punti vendita della distribuzione moderna. In questo modo si introduce un nuovo canale di raccolta vicino al consumatore, garantendo la tracciabilità dei materiali raccolti.

«L’accordo – dichiara Michele Mastrobuono, direttore Public Affairs Ace Italia – rappresenta un fondamentale tassello per il raggiungimento dell’obiettivo di raccolta dei cartoni per bevande al 90% entro il 2030, target fissato dalle aziende associate ad Ace nella loro Roadmap al 2030, come contributo dell’industria dei cartoni per bevande al Green Deal europeo». Nel nostro Paese, secondo Comieco, gli imballaggi di poliaccoppiato a base carta raggiungono annualmente un immesso al consumo di 90mila tonnellate.

Riciclabili, sostenibili e biodegradabili sono anche i nuovi packaging premiati ai Best Packaging awards 2022, organizzati dall’Istituto italiano imballaggio. Un premio storico per il segmento del packaging in Italia, il cui valore nel 2020 si è assestato sui 7,81 miliardi, di cui il 78% va in fatturato estero (pari a 6,8 miliardi). Tra le soluzioni più interessanti presentate, le vaschette per carne e ortofrutta realizzate con plastica riciclata post consumo di Coop Italia. Ma anche confezioni in monomateriale, soprattutto in carta, più facilmente riciclabili e smaltibili.