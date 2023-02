Packaging, è la carta il materiale per gli alimenti in maggiore crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

La proposta di riforma del packaging della Commissione Ue presentata a fine novembre e che punta su riuso e vuoto a rendere per bottiglie di plastica e lattine in alluminio mette in discussione la filiera del riciclo italiana. L’obiettivo europeo è ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% pro capite per ogni Paese entro il 2040. Secondo la proposta di regolamento, entro il 2030 il 20% delle vendite di bevande take-away dovrà essere servito in imballaggi riutilizzabili o usando i contenitori dei clienti, per arrivare all’80% nel 2040.

«Non accettiamo lo spostamento di paradigma del nuovo regolamento europeo dal riciclo al riuso. È un approccio non suffragato da dati scientifici. Un esempio: il massivo uso di acqua per permettere il riutilizzo», ha commentato Marco Ravazzolo (Confindustria - Politiche industriali e per la sostenibilità) in un recente convegno organizzato da Amaplast e Ucima.

Del resto l’Italia è uno dei Paesi più virtuosi per quanto riguarda il riciclo. Nel 2021 il riciclo e il recupero degli imballaggi che fa capo a Conai ha generato un miliardo e 525 milioni di euro di benefici ambientali, secondo il Rapporto di Sostenibilità pubblicato a novembre. «Il riciclo – afferma il presidente Conai Luca Ruini – permette di risparmiare non solo materia prima, ma anche energia primaria e CO2. L’Italia è già leader a livello europeo in questo settore dell’economia circolare: siamo il primo fra i grandi Paesi per riciclo pro capite degli imballaggi».

Vuoto a rendere

Sul fronte del vuoto a rendere, comunque, si sono mosse alcune aziende. Ormai dal 2020 l’acqua Levissima promuove il canale di distribuzione porta a porta, rifornendo le famiglie direttamente a casa di casse d’acqua con ritiro gratuito del vuoto. Più recente, invece, l’accordo tra la veneta Fonte Margherita e il gruppo belga Va.s.co. per offrire il servizio di vuoto a rendere in Belgio e Lussemburgo sulle bottiglie in vetro. Mentre la start up di beverage delivery Bevy lo ha attivato su tutto il segmento acqua ma punta a diventare la prima realtà in Italia a offrire questo servizio su altre categorie di bevande.

Cosa ne pensano i consumatori

Il problema della sostenibilità delle confezioni, però, non riguarda solo bottiglie e lattine, ma tutte le confezioni alimentari. «Il green packaging definisce sempre di più le scelte di acquisto food – commenta Silvia Zucconi, responsabile market intelligence & business information di Nomisma – tanto che negli ultimi 12 mesi il 65% delle famiglie italiane ha inserito nel proprio carrello un prodotto perché aveva una confezione più sostenibile. E il 19% ha smesso di acquistare un prodotto perché il packaging non era considerato sostenibile».