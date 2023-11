Packaging, Lumson presenta il suo primo Bilancio di sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Oltre 800 tonnellate di rifiuti riciclati, quasi 600 tonnellate di materiale riciclato impiegato e più di 300 kWh di energia auto-prodotta tramite pannelli solari: sono i numeri dell’impegno sostenibile di Lumson, azienda italiana leader nel packaging cosmetico primario, che ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità realizzato in collaborazione con la società di consulenza Kpmg e frutto di oltre un anno di lavoro. Un importante traguardo nell’evoluzione dell’azienda verso la sostenibilità e testimonianza del suo impegno verso i principi ambientali, sociali e di governance (Esg). Lumson è consapevole della necessità da parte delle imprese di adottare pratiche sostenibili e di minimizzare l’impatto sull’ambiente.

Il Rapporto evidenzia i progressi compiuti fino ad ora nel perseguimento degli obiettivi di Esg e mette in evidenza i dati relativi al 2022, anno cruciale per il gruppo sia in termini di performance che di traguardi raggiunti. Emerge la visione di “innovazione sostenibile”, l’approccio integrato e collaborativo che coinvolge tutti gli stakeholder (clienti, fornitori, comunità, dipendenti, azionisti, associazioni di categoria) e lo scopo aziendale: perseguire una politica di ricerca e innovazione e creare partnership internazionali per raggiungere i comuni obiettivi.

Loading...

Dal 1975 creatività, tecnologia e innovazione sono sempre stati valori profondamente radicati in Lumson, che ha introdotto nel settore del packaging un nuovo modello imprenditoriale basato sul controllo diretto e interno di tutti i processi. Unendo alle competenze tecniche e tecnologiche valori come qualità senza compromessi e rispetto del lavoro, l’azienda è riuscita a rispondere a un mercato in continua evoluzione.

Pioniera nella produzione di dispensing ed airless system, ha fatto dell’innovazione sostenibile un impegno crescente e un orientamento sempre più globale: già partner istituzionale di Fondazione Politecnico di Milano, nel 2021 ha aderito a Spice (Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics) e ha sviluppato il suo strumento Lca come strumento per condurre valutazioni di impatto ambientale e nel 2022 è diventata platinum member di Recyclass, realtà senza scopo di lucro che facilita la transizione verso un futuro circolare della plastica.

«Siamo orgogliosi di presentare il primo Report di Sostenibilità, che testimonia il nostro impegno verso i tre pilastri Esg – ha dichiarato il presidente Matteo Moretti –. Competenza, affidabilità, conoscenze degli standard, delle normative e delle tecnologie sono i principi chiave della nostra filosofia. Riconosciamo l’importanza di condurre il business in maniera responsabile e ci impegniamo affinché il nostro operato crei un circolo virtuoso e abbia un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente. La nostra attenzione è focalizzata sull’economia circolare e la nostra attività ruota attorno ai principi delle 3R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. I nostri sforzi nell’ambito della sostenibilità ha l’obiettivo primario di offrire prodotti innovativi che soddisfino la domanda del mercato e attraverso la nostra esperienza supportare i clienti nello sviluppo di soluzioni sostenibili».