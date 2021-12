Packaging, Lumson vince il Premio per l’Innovazione Adi Design Index 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

XPaper, l'airless in carta di Lumson, ha ricevuto il Premio per l'Innovazione Adi Design Index ed ora, grazie a questo riconoscimento, concorre al Premio Nazionale all'Innovazione istituito dalla Presidenza della Repubblica Italiana e al prossimo Compasso d'Oro che si terrà nel 2022.

L'Adi Design Index è la pubblicazione annuale di Adi, Associazione per il disegno industriale che raccoglie il miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall'Osservatorio permanente del Design Adi. Oltre a prodotti o sistemi di prodotto di ogni merceologia, la selezione comprende anche ricerche teorico-critiche, di processo o d'impresa applicate al design. Tra le oltre 1.000 candidature arrivate quest'anno all'Osservatorio, la commissione ha selezionato i 233 finalisti suddivisi in vari ambiti tematici - Design per l'abitare, Design dei materiali e dei sistemi tecnologici, Ricerca per l'impresa e Ricerca teorica - a testimonianza della vitalità e della spinta innovativa del design italiano.

Dal 2008, ogni anno, all'interno del concorso vengono assegnati tre premi ai progetti, prodotti e servizi che si sono distinti per l'innovazione nei processi, nei materiali, nelle tecnologie, nel cambiamento dei comportamenti individuali e sociali, nella critica e nella ricerca applicata.

«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato allo sviluppo di XPaper e che, come me, hanno creduto in questo progetto nato da un'attenta analisi del mercato, da una profonda conoscenza del settore e da una grande passione, senza la quale non sarebbe possibile superare le sfide che ogni giorno ci troviamo ad affrontare - ha dichiarato Matteo Moretti, presidente di Lumson -. L'innovazione di cui è portatrice XPaper è ancora più significativa perché pone al centro la sostenibilità, un valore che è divenuto parte integrante della cultura e del design italiani Ogni prodotto in gara all'Adi Design rappresenta un percorso, una modalità diversa per rispondere alle richieste del mercato. XPaper rappresenta quella di Lumson e della Beauty Valley Italiana, di cui sono fiero di far parte e di cui Crema è il cuore pulsante. Una risposta fondata sulla qualità, sulla ricerca e sull'innovazione».

Il carattere innovativo di XPaper è da rintracciarsi, in primis, nel materiale di cui è fatto il flacone dell'airless: il cartone. Trovare un'alternativa alla plastica o al vetro che fosse leggera, facile da lavorare, sostenibile e compatibile con i rigidi protocolli di sicurezza imposti dal mondo cosmetico non è stato facile. Inizialmente, infatti, sembrava che la carta non fosse il materiale migliore da impiegare negli imballaggi cosmetici (primari), per via dei problemi legati alla conservazione delle formule all'interno. Grazie ai passi da gigante fatti dalla R&D, la situazione è cambiata e oggi esistono soluzioni innovative, performanti e di grande appeal estetico.