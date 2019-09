Paco Rabanne, segnali pop e gentilezza - Rick Owens è pura invenzione

Un milieu di trentenni o giù di lì cui appartiene anche Natacha Ramsay-Levi, direttore creativo di Chloé. Ormai da due anni al timone, Ramsay-Levy ha impresso la propria sigla a una casa che da sempre rappresenta e

promuove una idea di femminilità emancipata. Dinoccolata e studiatamente sciatta, propone in passerella una replica di se stessa, in equilibrio tra tailoring al maschile e abitini languidi parecchio femminili.

Y-Project vira la belle epoque in chiave clubbing. È eterea ma potente, invece, la donna di Uma Wang, stilista cinese che produce tutto in Italia, e che questa stagione alleggerisce, stratifica e stampa su lunghi abiti i disegni geometrici dei pavimenti delle chiese.

Le zeppe trasparenti di Rick Owens

Rick Owens, in fine, si muove in un territorio di pura, altissima invenzione che è tutto e solo suo. Parte dal dato autobiografico - le proprie origini messicane - e da lí si muove libero e istrionico, elaborando una idea di folk brutalista nella quale convogliano echi couture, Bauhaus, il cinema preveggente di Friz Lang e il gusto del vestire come gesto di autoaffermazione nel creato. Issate su alte zeppe trasparenti, incoronate di prismi metallici, le donne di Owens sono divinità altere ma terragne che sfilano all’aperto, in mezzo a una tempesta di bolle di sapone. Una visione potente ma anche lieve, nella quale questo stilista dall’occhio singolare dimostra una ampiezza elettrizzante di possibilità espressive.