Padel, crescono l’interesse e gli introiti. E il calendario si allarga a 13 Paesi

Ma attenzione perché le novità non finiscono qui. Oltre alle tappe del World Padel Tour, il calendario si amplierà con l'ingresso del Tour Mondiale controllato dalla FIP, la Federazione Internazionale Padel di cui è presidente il nostro Luigi Carraro: «Per la prima volta il padel sarà regolarizzato e professionalizzato a livello mondiale. Sotto la guida della FIP faremo evolvere il padel in tutti gli angoli del mondo e a tutti i livelli: dai giovani fino ai professionisti. Non ci poteva essere un momento più straordinario per tutto il movimento. Non potremo chiedere di meglio, poi, sul fatto di poter contare su un socio strategico come QSI». Già, la QSI, acronimo della Qatar Sports Investments, presieduta da Nasser Al-Khelaïfi, noto presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain e dell'European Club Association. Ma soprattutto ex tennista qatariota e oggi grande appassionato di padel, gioca spesso ad esempio nei campi che sono stati costruiti a Roma al Foro Italico.



Due tour in parallelo

Un connubio strategico che porterà quindi a una nuova evoluzione nel mondo del padel con due tour in parallelo. Le date e la sede del primo torneo del Tour Mondiale gestito da FIP, QSI e sostenuto dalla Player Padel Association avrà sede a Doha dal 28 marzo al 2 aprile. Il Tour mondiale sarà, poi, costituito da dieci tappe in giro per il mondo (nel 2022 e 2023), a cui si aggiungeranno quattro “major”, che saranno un po' come i quattro tornei dello Slam nel tennis (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open). A partire dalla stagione 2024, poi, i tornei diventeranno 25 in tutto il mondo.



«La reazione che abbiamo ricevuto dal lancio del nuovo tour ufficiale, solo due settimane fa, è assolutamente sorprendente: dalle città ospitanti alle emittenti internazionali fino ai principali sponsor e altri partner commerciali, inclusi alcuni dei più grandi marchi e nomi dello sport. Siamo lieti di aprire il nuovo tour ufficiale a Doha il 28 marzo, in quello che sarà il più grande torneo mai ospitato nel padel», afferma il presidente della FIP Luigi Carraro.Più sponsor e più soldi. E infatti, sono sorprendenti anche i premi che verranno assegnati: per ogni “major” (come detto ce ne saranno 4 in totale) il montepremi sarà di 525 mila euro. Una cifra record nel mondo del padel che è in continua espansione con l'obiettivo ultimo, neanche troppo nascosto, di puntare a entrare tra gli sport olimpici per l'edizione di Los Angeles 2028.

