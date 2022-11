Padel, giro d’affari da 700 milioni. Aumentano anche gli agonisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le squadre nazionali italiane, quella maschile e quella femminile, stanno ben figurando nei match della sedicesima edizione del World Padel Championships, in corso di svolgimento a Dubai. I titoli mondiali, nell’evento organizzato dall’International Padel Federation presieduta da Luigi Carraro con la collaborazione della Uaepa, la Federazione padel degli Emirati Arabi Uniti, saranno assegnati (insieme a un montepremi di 500mila dollari) sabato prossimo.

Il boom

In ogni caso, il 2022 sarà ricordato, per quanto riguarda l’Italia, come l’anno della consacrazione del padel come sport e come fenomeno socio-economico. Entro la fine dell’anno, infatti, si stima che a praticarlo con una certa regolarità negli oltre 6mila campi costruiti su tutto il territorio nazionale (erano un migliaio nel 2019, 3.300 nel 2021) saranno un milione di persone.

Per farsi un’idea del trend di crescita basti pensare che nel 2019, prima dello scoppio della pandemia , si contavano nella Penisola appena 200mila giocatori. Ovviamente questo boom si è tradotto in un incremento del giro d’affari: nel 2022 saranno vendute 880mila racchette, rispetto alle 180mila del 2019, alle 310mila del 2020 e alle 700mila dello scorso anno.

Il giro d’affari

Sono questi alcuni dei numeri messi in fila nel report dell’Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis dedicato al fenomeno padel e che si tradurranno in un fatturato complessivo, nel corso del 2022, di 693 milioni di euro. Secondo l’Osservatorio il 2022 vedrà a consuntivo una crescita dei ricavi a doppia cifra sul 2021, con un incremento del 25 per cento. Nel dettaglio gli introiti diretti, vale a dire le entrate per il noleggio dei campi, peseranno per 425 milioni, il 61 per cento. L’altro 39% sarà legato all’indotto, suddiviso tra la vendita di nuove racchette, che valgono 165 milioni, e la costruzione di nuovi campi che avrà un controvalore economico di 103 milioni (anche se con l’incremento dei prezzi delle materie prime potrebbe esserci un rallentamento).

L’effetto agonisti

La crescita del padel è stata costante in questi anni. Il giro d’affari del 2019 era di appena 87 milioni e nel 2020 ha raggiunto i 176 milioni. Il balzo si è registrato nel 2021, quando il comparto padel ha incassato 554 milioni. Dal 2019 al 2022, si è avuto un incremento dell’800 per cento. In effetti, è se fino allo scoppio della pandemia il padel era confinabile a un fenomeno di nicchia, sia pure trainato da testimonial famosi ed ex-calciatori, è con le restrizioni dovute al Covid anche per le attività sportive di squadra o di contatto che il padel, date le sue caratteristiche, ha preso piede.