Padiglione Italia: due milioni di tessere di mosaico attorno al David di Michelangelo

2' di lettura

La bellezza unisce le persone. E' questo il tema che porta a Expo Dubai il racconto dell'eccellenza italiana: dalla tradizione musiva al capolavoro assoluto della scultura rinascimentale. Il concept è di Davide Rampello, che in qualità di direttore artistico del Padiglione Italia aveva spiegato così il cuore del progetto: “Abbiamo pensato di realizzare un'architettura molto simbolica unita al linguaggio della scenografia per portare avanti il racconto visivo dei territori italiani. Accanto ad esso, i temi della ricerca delle università e delle aziende, il tema delle acque, il tema dello spazio.

Più di due milioni di tessere di mosaico racconteranno l'eccellenza italiana.

E poi il grande tema della memoria. Mnemosine è figlia della Terra e del Cielo, è la vita stessa ed è la madre delle Muse. Senza la memoria non ci sarebbero né arte né scienza e l'Italia è il Paese delle arti e della scienza. Per questo la riflessione sulla memoria è posto alla fine del nostro percorso, lo conclude per restare impresso nella mente dei visitatori”.

Il gemello in 3D del David di Michelangelo.

A testimoniare il passato e il suo legame con il presente e il futuro italiano, c'è il David di Michelangelo, o meglio il suo gemello in 3D, realizzato grazie a uno straordinario progetto di digitalizzazione in resina e svelato a Dubai, a fine aprile, con il taglio del nastro del Padiglione. Il Teatro della Memoria che lo ospita adesso si vestirà di una cangiante copertura d'oro, che rappresenta un'opera nell'opera: si tratta infatti di un progetto musivo realizzato da Sicis, azienda che crea, inventa, progetta e produce mosaici artistici al cento per cento Made in Italy.

I mosaici di Palazzo dei Normanni a Palermo (ph. Santiago Lopez-Pastor).

Oltre due milioni e mezzo di tessere in vetro e oro sono state impiegate su questo progetto per riproporre i dettagli dei disegni del Palazzo dei Normanni e della Cappella Palatina di Palermo. Occuperanno le pareti che circondano la balconata del Teatro.

Il cielo stellato nei mosaici della cupola di Galla Placidia a Ravenna.

La cupola mostrerà invece il cielo stellato come appare nei mosaici di Galla Placidia a Ravenna. Anche qui passato e futuro si toccano visto che ogni tessera è stata lavorata e posata a mano da maestri mosaicisti in un delicato equilibrio di ricerca, tecniche antiche e produzione contemporanea. Una composizione immersiva di arte e scienza decorativa.